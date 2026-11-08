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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | إليك الطريقة الآمنة لتفريغ ذاكرة التخزين للهاتف.. ولماذا يصبح هاتفك بطيئاً مع الوقت؟

أخبار التكنولوجيا |
أخبار التكنولوجيا |
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لماذا يصبح هاتفك بطيئاً مع الوقت؟ السر ليس صدفة.. إليك الحل

تراجع كفاءة بطاريات الهواتف الذكية تدريجيًا مع مرور الوقت والاستهلاك، وهو أمر طبيعي ينتج عن التفاعلات الكيميائية المستمرة داخلها. هذا التدهور لا يقتصر فقط على سرعة نفاد الشحن أو استغراق وقت أطول لملء البطارية، بل يمتد تأثيره المباشر ليطال الأداء العام للهاتف. فعندما تعجز البطارية عن تزويد المعالج بالطاقة المستقرة التي يحتاجها، يضطر نظام التشغيل أحيانًا إلى إبطاء العمليات لتفادي الانهيار، أو قد يواجه المستخدم مشكلة الإغلاق المفاجئ للهاتف أثناء الاستخدام المكثف حمايةً لمكوناته الداخلية.

لو تليفونك ممتلئ.. إليك الطريقة الآمنة لتفريغ ذاكرة التخزين للهاتف

في ظل امتلاء مساحة التخزين في هاتفك الأندرويد، قد تندفع لتفريغ مساحة هواتفك بشكل عشوائي، مما قد يكلفك ثمناً باهظا فيعد تلك الخطأ الكارثي بسبب الخلط بين مسح البيانات ومسح ذاكرة التخزين المؤقت في إعدادات التطبيقات مثل الاستوديو أو واتساب.

إنذار أخير من جوجل.. الذكاء الاصطناعي إجباري في المدارس أو الوداع 

وضعت شركة "جوجل" آلاف المدارس الأمريكية في مأزق حقيقي، بعدما أصدرت قراراً مفاجئاً يخيّر الإدارات التعليمية بين قبول دمج أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) في الفصول الدراسية، أو الحرمان التام من استخدام محرك بحث جوجل.

صدمة لعشاق أبل.. هل يختفي "زر الأكشن" من الآيفون قريباً؟

يبدو أن شركة "أبل" (Apple) تخطط لتغيير جديد ومفاجئ في تصميم هواتف آيفون المستقبلية. 

وتشير تسريبات حديثة إلى نية الشركة التخلص نهائياً من "زر الأكشن" (Action Button) الشهير، الذي ظهر لأول مرة في هواتف آيفون 15 برو، واستبداله بآلية تحكم مختلفة تماماً.

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