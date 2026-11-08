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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لماذا يصبح هاتفك بطيئاً مع الوقت؟ السر ليس صدفة.. إليك الحل

ماذا يصبح هاتفك بطيئاً مع الوقت
ماذا يصبح هاتفك بطيئاً مع الوقت
لمياء الياسين

تراجع كفاءة بطاريات الهواتف الذكية تدريجيًا مع مرور الوقت والاستهلاك، وهو أمر طبيعي ينتج عن التفاعلات الكيميائية المستمرة داخلها. هذا التدهور لا يقتصر فقط على سرعة نفاد الشحن أو استغراق وقت أطول لملء البطارية، بل يمتد تأثيره المباشر ليطال الأداء العام للهاتف. فعندما تعجز البطارية عن تزويد المعالج بالطاقة المستقرة التي يحتاجها، يضطر نظام التشغيل أحيانًا إلى إبطاء العمليات لتفادي الانهيار، أو قد يواجه المستخدم مشكلة الإغلاق المفاجئ للهاتف أثناء الاستخدام المكثف حمايةً لمكوناته الداخلية.

 أسباب تباطؤ الهاتف الذكي

مع تقدم عمر الهاتف، تفقد البطارية قدرتها على الاحتفاظ بالشحن وتستغرق وقتاً أطول في ملء طاقتها. لا يقتصر ضرر البطارية التالفة على سرعة النفاد فحسب، بل يمتد ليشكل ضغطاً على المكونات الداخلية للهاتف، مما يجبر المعالج (CPU) على خفض أدائه. وفي بعض الأحيان، يعجز المعالج عن دعم الاستخدام المكثف بسبب ضعف إمداد الطاقة، مما يؤدي إلى إغلاق الهاتف بشكل مفاجئ وعشوائي.

امتلاء مساحة التخزين
وفقاً لموقع "Brave" ترتبط كفاءة الهاتف ارتباطاً وثيقاً بحجم الملفات المخزنة عليه. ورغم أن المعالجات الحديثة تعتمد تقنيات متطورة لإدارة الذاكرة، فإن التراكم المفرط للصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل يحد من مرونة المعالج وقدرته على التكيف، مما يسبب ثقلاً في الأداء كلما اقتربت المساحة من الامتلاء.

تراكم التطبيقات غير الضرورية :
العديد من الهواتف تأتي محملة مسبقاً بتطبيقات لا تحتاجها، بالإضافة إلى التطبيقات التي تقوم بتحميلها بنفسك بمرور الوقت ثم تهجر استخدامها. هذه البرامج تستهلك موارد الجهاز في الخلفية دون فائدة حقيقية.

خطة عملية لتسريع هاتفك

إذا كان سبب التباطؤ ناتجاً عن تلف مادي في المكونات أو البطارية، فإن الحل الأمثل هو استبدال الأجزاء التالفة أولاً. أما إذا كانت المشكلة برمجية، فيمكنك تطبيق الخطوات التالية:

 مراجعة التطبيقات وحذف الزائد منها

تساعدك هذه الخطوة على تحرير مساحة التخزين وتأمين بياناتك عبر مراقبة الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات.

لأجهزة أندرويد 

  1. افتح تطبيق الإعدادات .
  2. انتقل إلى قائمة التطبيقات والإشعارات 
  3.  واعرض جميع التطبيقات المثبتة.
  4. احذف أي تطبيق لا تتعرف عليه أو لا تستخدمه.
  5. لمعرفة الصلاحيات، اضغط على أي تطبيق واشترط رؤية الأذونات ، أو توجه إلى قسم التطبيقات والأذونات العام لإدارة صلاحيات عدة تطبيقات معاً.

لأجهزة آيفون (iOS)
    1. افتح تطبيق الإعدادات
    2. توجه إلى قسم الخصوصية  للاطلاع على التطبيقات مصنفة حسب الوصول (مثل: الصور، جهات الاتصال).
    3. بدلاً من ذلك، يمكنك التمرير لأسفل في الشاشة الرئيسية للإعدادات لمراجعة وتعديل صلاحيات كل تطبيق على حدة

الهواتف الذكية البطارية التالفة إغلاق الهاتف مقاطع الفيديو مشكلة برمجية

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