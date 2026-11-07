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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر شانجان السفن 2027 في السعودية

شانجان السفن 2027
شانجان السفن 2027
صبري طلبه

تنتمي سيارة شانجان السفن 2027 إلى فئة السيارات السيدان تحت المدمجة، وتتوفر السيارة في السوق السعودي بمجموعة من التجهيزات وأنظمة السلامة والراحة.

أبعاد شانجان السفن 2027

تأتي شانجان السفن 2027 بأبعاد خارجية تضعها ضمن فئة السيدان تحت المدمجة، إذ يبلغ طول السيارة 4,390 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,725 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,468 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,535 مم، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة دون ركاب نحو 1,095 كجم.

شانجان السفن 2027 

محرك شانجان السفن 2027

تستمد شانجان السفن 2027 قوتها من محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يستطيع إنتاج قوة تصل إلى 105 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 145 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 5 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات من خلال نظام الدفع الأمامي FWD.

أنظمة السلامة والمساعدة 

تضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

شانجان السفن 2027

وتشمل التجهيزات كذلك مساعد صعود المرتفعات، بالإضافة إلى وسادتين هوائيتين أماميتين مخصصتين للسائق والراكب الأمامي، وفي المقصورة الداخلية، تأتي شانجان السفن 2027 بشاشة لنظام المعلومات والترفيه مقاس 10.25 بوصة، تدعم خاصية عكس شاشة الهاتف المحمول.

وتضم السيارة نظامًا صوتيًا مكونًا من 4 سماعات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في بعض الأوامر دون الحاجة إلى الابتعاد عن وضع القيادة، كما تشمل التجهيزات مكيف هواء، ونوافذ كهربائية، وقفلًا مركزيًا للأبواب، وحساسات ركن مع كاميرا خلفية، ومثبت للسرعة.

شانجان السفن 2027

سعر شانجان السفن 2027 في السعودية

تُطرح سيارة شانجان السفن موديل 2027 في السوق السعودي بسعر يبلغ 51,200 ريال سعودي.

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