سعر ومواصفات بي إم دبليو X2 موديل 2026 في السعودية

تعزز سيارة بي إم دبليو X2 من تواجدها في سوق السيارات السعودي ضمن موديلات 2026، مع تصميم يجمع ملامح السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بالإضافة إلى الطابع الفاخر وباقة من التقنيات.

بي ام دبليو X2 موديل 2026 والأداء الفني

تعتمد بي إم دبليو X2 2026 على محركين يعملان بالبنزين مع شاحن توربيني، وتأتي الفئة الأولى sDrive20i بمحرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، مدعوم بنظام هايبرد خفيف .MHEV

بي ام دبليو X2 موديل 2026

وتبلغ قوة محرك البنزين 156 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، بينما ينتج المحرك الكهربائي 19 حصانًا و55 نيوتن متر من العزم، لترتفع القوة الإجمالية للمنظومة إلى 170 حصانًا، ويصل عزم الدوران المشترك إلى 280 نيوتن متر.

أما الفئة الأعلى M35i xDrive، فتحصل على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 300 حصان، ويقدم عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، وتختلف هذه النسخة عن الفئة الأخرى باعتمادها على نظام دفع كلي AWD.

بي ام دبليو X2 موديل 2026

تسارع بي ام دبليو X2 موديل 2026

تستطيع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 213 كيلومترًا في الساعة، مع التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.3 ثانية، وفي المقابل، تحقق M35i xDrive تسارعًا من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

بي ام دبليو X2 موديل 2026

أبعاد بي ام دبليو X2 موديل 2026

تأتي السيارة بي ام دبليو X2 موديل 2026 بطول إجمالي يبلغ 4,667 مم، وعرض يصل إلى 1,845 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,575 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,692 مم، وتبلغ سعة صندوق التخزين الخلفي 560 لترًا، ويتراوح الوزن دون ركاب بين 1,695 و1,770 كيلوجرامًا.

سعر بي إم دبليو X2 موديل 2026 في السعودية

تُطرح BMW X2 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 315,445 ريالًا سعوديًا.