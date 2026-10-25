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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بي إم دبليو الفئة الأولى موديل 2026 في السعودية

بي إم دبليو الفئة الأولى 2026
بي إم دبليو الفئة الأولى 2026
صبري طلبه

تأتي بي إم دبليو الفئة الأولى 2026 ضمن الطرازات التي تقدمها العلامة الألمانية في فئة السيارات الهاتشباك الفاخرة، مع تصميم عصري وتجهيزات تجمع بين التقنيات الحديثة وعناصر الحماية والتحكم.

تصميم بي ام دبليو الفئة الأولى 

تعتمد BMW الفئة الأولى على تصميم هاتشباك يجمع بين الأبعاد المدمجة والخطوط الخارجية الحديثة، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وتأتي السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة.

ويبلغ طول السيارة 4,361 ملم، ويصل عرضها إلى 1,800 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,459 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,670 ملم، ويتراوح وزنها دون ركاب بين 1,390 و1,425 كجم.

بي ام دبليو الفئة الأولى 

تجهيزات بي ام دبليو الفئة الأولى 

تضم المقصورة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بتطبيقي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس مماثل. 

وتتوفر السيارة بنظام صوتي ترفيهي، مع شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي ومقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من الأوامر أثناء القيادة، كما يأتي نظام التكييف أوتوماتيكيًا.

بي ام دبليو الفئة الأولى 

محرك وأداء بي ام دبليو الفئة الأولى 

تعتمد فئة 116i على محرك بنزين تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد 122 حصانًا و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 210 كم/س، بينما تستغرق نحو 9.8 ثانية للانطلاق من السكون إلى 100 كم/س.

وتأتي فئة 120 i بمحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر وثلاث أسطوانات، مدعوم بنظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 170 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي يصل إلى 280 نيوتن متر، بينما يسهم المحرك الكهربائي بقدرة 20 حصانًا وعزم يبلغ 55 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، وتصل السرعة القصوى إلى 226 كم/س، مع تسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال 7.8 ثانية.

بي ام دبليو الفئة الأولى 

وتتصدر فئة 123i xDrive خيارات المحركات المذكورة من حيث القوة، إذ تستخدم محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة لترين، ينتج 218 حصانًا و360 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات، وتستطيع السيارة التسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال 6.1 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 262 كم/س.

سعر بي إم دبليو الفئة الأولى 2026 في السعودية

يبلغ سعر بي إم دبليو الفئة الأولى موديل 2026 في السعودية 200,445 ريالًا سعوديًا.

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