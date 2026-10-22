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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ضد الرصاص.. بي إم دبليو تكشف عن Concept 7 Protection الجديدة

بي إم دبليو Concept 7 Protection
بي إم دبليو Concept 7 Protection
صبري طلبه

كشفت بي إم دبليو عن سيارة Concept 7 Protection الاختبارية الجديد، والتي تقدم تصورًا لسيارة سيدان فاخرة مجهزة بوسائل حماية لمواجهة التهديدات الأمنية، حيث تعتمد السيارة على الفئة السابعة، مع الجمع بين متطلبات الحماية ومستوى الراحة والتجهيزات المرتبط بهذه الفئة من سيارات العلامة الألمانية. 

محرك بي إم دبليو Concept 7 Protection

دعمت Concept 7 Protection بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، ومحرك كهربائي يعمل معه لتوفير قوة إجمالية تبلغ 603 أحصنة.

ويصل عزم الدوران الأقصى إلى 800 نيوتن متر، حيث تعتمد السيارة فنيًا على منظومة هجينة متطورة، بينما تنتقل القوة في السيارة إلى العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الكلي  xDrive، وبناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

 بي إم دبليو Concept 7 Protection

داخلية وتجهيزات بي إم دبليو Concept 7 Protection

تحافظ المقصورة على مجموعة من التجهيزات الموجهة إلى راحة الركاب، وتشمل مقاعد كهربائية التحكم مزودة بوظائف التدفئة والتبريد والتدليك، إلى جانب إمكانية تعديل أوضاع الجلوس إلكترونيًا.

كما تتضمن السيارة ستائر جانبية كهربائية لتعزيز الخصوصية، ومكيف هواء أوتوماتيكيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة، إلى جانب أنظمة الصوت والترفيه، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

 بي إم دبليو Concept 7 Protection

بي إم دبليو Concept 7 Protection وعناصر الحماية 

تتمثل أبرز خصائص Concept 7 Protection في منظومة الحماية التي تتضمن معيارًا بالستيًا جديدًا يحمل اسمBayB ، ويستهدف تعزيز قدرة السيارة على التصدي لهجمات بالأسلحة النارية، بما في ذلك أعيرة 9 ملم وعيار 44 ماغنوم. 

وتضم السيارة كذلك نظام إنذار مخصصًا لحالات الاعتداء، ضمن تجهيزات تستهدف التعامل مع التهديدات الأمنية المحتملة، وتكتسب هذه العناصر أهمية خاصة في السيارات المدرعة، إذ يرتبط دورها بتوفير حماية إضافية للركاب أثناء التنقل، إلى جانب التجهيزات المعتادة الموجودة في السيارات الفاخرة.

 بي إم دبليو Concept 7 Protection

بي إم دبليو Concept 7 Protection وأنظمة مساعدة للسائق 

تتضمن السيارة مجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل أنظمة لمراقبة الطريق والنقاط العمياء، ووسائل اتصال خارجية، وأنظمة مكابح متطورة، فضلًا عن حزمة من الوسائد الهوائية، وتعمل هذه التجهيزات على دعم مراقبة محيط السيارة والمساعدة في التعامل مع ظروف القيادة المختلفة.

بي إم دبليو Concept 7 Protection بي إم دبليو Concept 7 Protection مواصفات بي إم دبليو Concept 7 Protection

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