فورثنج V9 2026.. مقصورة عائلية وبتقنيات HEV الهجينة

تنتمي فورثينج إلى دونج فينج الصينية، والتي تقدم عالميًا مجموعة متنوعة من الطرازات التي تشمل السيارات العائلية والمركبات متعددة الاستخدامات.

وتأتي فورثينج V9 موديل 2026 ضمن فئة الميني فان الكبيرة، مع تصميم عصري وبمساحة داخلية واسعة إلى جانب حزمة من التجهيزات، ومنظومة حركة هجينة تجمع بين محرك البنزين والتقنيات الكهربائية.

فورثينج V9 2026

أبعاد فورثينج V9 2026

تأتي فورثينج V9 بطول يبلغ 5,251 مم، وعرض يصل إلى 1,920 مم، وارتفاع قدره 1,820 مم، فيما يبلغ طول قاعدة العجلات 3,018 مم، وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، بينما تأتي بجنوط مصنوعة من الألمنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

منظومة هجينة HEV بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر

تعتمد فورثينج V9 2026 على منظومة حركة هجينة HEV، تضم محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أماميFWD ، وتأتي السيارة بسعة بطارية تبلغ 34.9 كيلوواط ساعة، إلى جانب خزان وقود بسعة 60 لترًا.

فورثينج V9 2026

تجهيزات فورثينج V9 2026

يأتي مقعد السائق بإمكانية التعديل الكهربائي مع خاصية حفظ الذاكرة، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، ويحصل مقعد الراكب الأمامي على التجهيزات نفسها، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف وشاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول.

وتدعم السيارة الاتصال بالهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم التجهيزات كذلك نوافذ كهربائية ونظام قفل مركزي للأبواب، إلى جانب مرايا كهربائية وحساسات للركن وكاميرا.

فورثينج V9 2026

أنظمة السلامة ومساعدة السائق

تأتي فورثينج V9 بمجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل الوسائد الهوائية والمكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ومثبت السرعة، ومثبت للسرعة، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام رصد النقاط العمياء، مع حساسات الركن والكاميرا، وعدد من الوسائد الهوائية للحماية.