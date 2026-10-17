قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: استهداف سفينة تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا
برلمانية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن قوة مصر في وعي شعبها وتماسك مؤسساتها
تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب: مواقف المملكة العربية السعودية ومصر تاريخية
تركي آل الشيخ: هناك مستفيدون من محاولة ضرب أي تقارب سعودي مصري
الصين تدعو إلى توسيع التعاون الدولي لتطوير الطب التقليدي
وزير الخارجية الفرنسي: على إسرائيل وقف العنف الإجرامي للمستوطنين في الضفة الغربية فورًا
السعوية والأردن يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال التحديات الراهنة
الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا وانخفاض الحرارة ليلًا إلى 17 درجة
سامح شكري: حديث الرئيس السيسي يعكس الاستعداد للمرحلة الانتخابية المقبلة
تركي آل الشيخ: بزور القاهرة من سنة 1989.. ومصر هي الحضن الدافي والسند
ماكرون يتوعد مثيري الشغب في فرنسا.. 550 ألف متظاهر و400 معتقل خلال الاحتجاجات
صلاح حسب الله: تصريحات السيسي خلال أكتوبر تؤكد اهتمامه بمستقبل مصر وما بعد 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات رياضية أقل من مليون جنيه.. اعرف أحدث الأسعار

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار والتصميمات، سواء كانت من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات رياضية أقل من مليون جنيه

رينو كارديان

رينو كارديان

تستمد رينو كارديان قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 875,900 جنيه و 990,900 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة 899,000 و999,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

زودت السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 775,000 جنيه.

نيسان ماجنايت 

نيسان ماجنايت 

تستمد نيسان ماجنايت قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات، ويبدأ سعر السيارة من 820,000 جنيه إلى 900,000 جنيه.

هافال جوليان

هافال جوليان

تأتي هافال جوليان بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانًا، و220 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 999,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في مصر 2026 أحدث أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

الشعر

5 طرق طبيعية لإطالة الشعر وزيادة كثافته

الام الرقبة

تيبس الرقبة وآلامها.. طرق منزلية تساعد على تخفيف الألم واستعادة الحركة

زيت الصبار

فوائد زيت الصبار للشعر.. طرق استخدامه لتقليل التقصف

بالصور

بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فرنسا وألمانيا تدفعان نحو تخفيف قواعد الانبعاثات.. ما مصير حظر سيارات البنزين في أوروبا؟

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

فستان أبيض شفاف.. نيكول سابا تتألف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد