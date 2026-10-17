5 سيارات رياضية أقل من مليون جنيه.. اعرف أحدث الأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار والتصميمات، سواء كانت من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات رياضية أقل من مليون جنيه

رينو كارديان

رينو كارديان

تستمد رينو كارديان قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 875,900 جنيه و 990,900 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة 899,000 و999,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

زودت السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 775,000 جنيه.

نيسان ماجنايت

نيسان ماجنايت

تستمد نيسان ماجنايت قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات، ويبدأ سعر السيارة من 820,000 جنيه إلى 900,000 جنيه.

هافال جوليان

هافال جوليان

تأتي هافال جوليان بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانًا، و220 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 999,000 جنيه.