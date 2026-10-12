أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات تحمل العلامة الماليزية والكورية في مصر.. شاومي سكاي نوماد تستعد للانطلاق بهذه الأسعار

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أسعار بي واي دي سيل 7 موديل 2026 في السعودية

تنتمي بي واي دي سيل 7 موديل 2026 إلى فئة السيارات السيدان الكبيرة، وتقدم في السوق السعودي بنظام دفع هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، وبفئتين من التجهيزات هما Design وPremium.

شاومي سكاي نوماد تستعد للانطلاق بهذه الأسعار.. عالميًا

تستعد شاومي لتوسيع حضورها عالميًا في قطاع السيارات من خلال عائلة سكاي نوماد، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع طرح مجموعة من الفئات التي تختلف في الأبعاد والتجهيزات.

فخامة بتصميم رياضي.. كل ما تريد معرفته عن مرسيدس مايباخ GLS | صور

تعود جذور مايباخ إلى بدايات القرن العشرين، عندما ارتبط اسمها بتطوير المحركات وصناعة السيارات الفاخرة، قبل أن تتحول إلى أحد الأسماء المعروفة في هذه الفئة.

5 سيارات تقدمها العلامة الكورية والماليزية في مصر.. بالأسعار

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، بالإضافة إلى بلد المنشأ والتجميع، ومنها السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية والماليزية.

ماذا تقدم جايكو J8 2026 الرياضية.. وكم يبلغ سعرها

تنتمي جايكو J8 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتقدم السيارة في السوق السعودي بثلاث فئات هي Luxury ،Premium ،Executive، مع محرك بنزين مزود بشاحن توربيني وبنظام الدفع الكلي، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية وأنظمة مساعدة السائق.

بي إم دبليو تكشف الستار عن iX4 الكهربائية الجديدة.. صور

كشفت بي إم دبليو الألمانية عن سيارتها iX4 الكهربائية الجديدة، التي تنضم إلى تشكيلة العلامة في فئة السيارات الرياضية، مع ثلاثة إصدارات تختلف في القوة والتسارع والمدى، وتضم المجموعة طرازات 40 xDrive و50 xDrive وM60 xDrive.