أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، صدور توجيهات بتقديم أكبر قدر ممكن من الرعاية الطبية للمصابين في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر، مع توفير جميع أوجه الدعم والرعاية التي يحتاجون إليها خلال فترة تلقي العلاج.

وأوضح عادل أن التوجيهات تشمل الاهتمام بأسر المصابين والضحايا، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتقديم المساندة اللازمة لهم، في إطار حرص الحكومة على متابعة تداعيات الحادث والتعامل مع آثاره، وتوفير الدعم الممكن للمتضررين.

وقال إن الجهات المعنية تتابع الموقف بصورة مستمرة، لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية اللازمة، وتقديم المساعدة لأسرهم في هذه الظروف.