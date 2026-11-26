أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الخميس، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، بأن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران، إثر اصطدامهما بألغام بحرية شمالي ميناء خصب العماني، أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري، في بيان نقلته الوكالة، أن الناقلتين كانتا تسلكان مسارًا بحريًا وصفته البحرية التابعة للحرس بأنه «غير مصرح به»، عندما اصطدمتا بالألغام البحرية، ما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع النيران على متنهما.

ولم يتضمن البيان، وفق المعلومات الواردة، تفاصيل إضافية بشأن هوية الناقلتين أو حجم الأضرار الناجمة عن الحادث، كما لم يوضح ما إذا كانت هناك إصابات بين أفراد طاقميهما.

ويأتي الإعلان عن الحادث في منطقة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط عالميًا، والذي يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويمثل نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق العالمية.