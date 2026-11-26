كشفت أسرة الشاب علي وفيق طالب جامعة طنطا المتغيب خلال 12 ساعة عقب وقوع حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عن ارتياحها عقب العثور عليه والاطمئنان على حالته الصحية ضمن مصابي الحادث الجسيم .

عودة الطالب مصاب ضمن مصابي حادث الوراق

وأضافت الأسرة المكلومة بقولها «ابننا عايش وبخير الحمد لله وصلنا له، وطلع مصاب وربنا ينجيه إصاباته بسيطة»، مشيرة إلي انتهاء حالة القلق بسبب عدم معرفة مكانه أو الاطمئنان عليه بسبب الحادث المؤلم .

تحرك تنفيذي عاجل

من ناحية أخري كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حادث الوراق أسفر عن إصابة 21 شخصًا ووفاة 31 آخرين، موضحًا أن المصابين جرى نقلهم من خلال 39 سيارة إسعاف إلى عدد من المستشفيات، شملت إمبابة العام وبولاق الدكرور والشيخ زايد التخصصي وشبرا العام والوراق المركزي.

نقل الضحايا والمصابين

وأوضح أن الإصابات تنوعت بين الحروق الشديدة والمتوسطة والخفيفة، مشيرًا إلى وجود نحو 6 أو 7 حالات تعاني حروقًا شديدة.

تحسين الصحة العلاجية

وعن خطة نقل المصابين، أشار المتحدث الرسمي إلى أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت في البداية بـ6 أو 7 سيارات إسعاف، قبل أن يصل إجمالي السيارات المشاركة في التعامل مع الحادث إلى 39 سيارة.

رعاية علاجية

وأضاف أن خطة الإحالة تبدأ بتوزيع المصابين على مستشفيات معدة مسبقًا لاستقبال الحالات، وفقًا للنطاق الجغرافي والتخصصات المتاحة بكل مستشفى، ثم يُجرى الفرز والكشف الأولي داخل المستشفى، وبناءً على التقييم الطبي تتحدد حاجة الحالة إلى الاستمرار في المستشفى نفسه أو تحويلها إلى مستشفى آخر.

رعاية مصابي الحروق

وأكد عبد الغفار أن التعامل مع مصابي الحروق يتطلب توفير أماكن مجهزة وفرق طبية متخصصة، موضحًا أن المستشفيات المعدة لاستقبال هذه الحالات يجب أن تتوافر بها تجهيزات خاصة لمكافحة العدوى، وأسرة وأجهزة مناسبة، إلى جانب أطقم طبية تلقت تدريبات مكثفة على التعامل مع الحروق.

التعامل العاجل مع مصابين

ولفت إلى توافر تخصصات طب التجميل وجراحة الحروق، موضحًا أن بعض الحالات احتاجت إلى الدخول مباشرة إلى غرف العمليات وإجراء تدخلات جراحية، بينما لم تحتج حالات أخرى إلى ذلك.