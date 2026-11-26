يعد حواوشي السجق من الوصفات المناسبة لمحبي المخبوزات المحشوة، إذ يجمع بين العجين الطري والحشوة الغنية بالسجق والفلفل والطماطم والزيتون، مع إمكانية إضافة الجبن للحصول على مذاق مختلف. ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات واضحة.

المكونات

للعجين:

كيلو دقيق.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة زيت.

للحشوة:

نصف كيلو سجق مقطع إلى قطع صغيرة.

2 ثمرة فلفل ألوان.

2 ثمرة طماطم.

فلفل حار حسب الرغبة.

كوب زيتون منزوع النوى.

جبنة موزاريلا حسب الرغبة.

طريقة التحضير

اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح في وعاء عميق.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

أضيفي قليلًا من الزيت، ثم اعجني جيدًا واتركي العجين مغطى لمدة 30 دقيقة حتى يتخمر.

قطعي السجق إلى قطع صغيرة، وقطعي الفلفل والطماطم إلى شرائح أو مكعبات.

قسمي العجين إلى كرات متساوية، ثم افردي كل كرة على شكل دائرة.

ضعي كمية مناسبة من السجق والفلفل والطماطم والزيتون، ويمكن إضافة الموزاريلا حسب الرغبة.

غطي الحشوة بطبقة أخرى من العجين، ثم أغلقي الأطراف جيدًا حتى لا تخرج الحشوة أثناء الخَبز.

رصي الأرغفة في صينية مدهونة بالزيت، وادهني الوجه بقليل من الماء، ويمكن إضافة السمسم أو حبة البركة.

أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا حتى ينضج العجين ويكتسب اللون الذهبي، مع التأكد من نضج السجق تمامًا من الداخل.

نصائح لنجاح حواوشي السجق

لا تكثري من الطماطم حتى لا تصبح الحشوة رطبة أكثر من اللازم.

أغلقي أطراف العجين بإحكام لمنع تسرب الحشوة.

قطعي السجق إلى قطع صغيرة ومتقاربة الحجم حتى يتوزع داخل الرغيف.

تأكدي من وصول الحشوة إلى درجة النضج الآمنة قبل التقديم.