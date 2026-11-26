كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود اتجاه قوي داخل إدارة القلعة الحمراء لعرض أحمد رضا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز.

الأهلي يدرس رحيل أحمد رضا بعد واقعة الجماهير

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تدرس اتخاذ قرار بشأن مستقبل أحمد رضا، بعد الواقعة التي أثارت حالة من الغضب بين جماهير النادي، عقب انتشار مقطع فيديو للاعب خلال مواجهة بيراميدز، ظهر فيه في لقطة فسرها البعض على أنه يبصق تجاه الجماهير.

وأضاف أن الواقعة دفعت الإدارة إلى إحالة اللاعب للتحقيق، من أجل الوقوف على حقيقة ما حدث، وتحديد مدى مسؤوليته عن التصرف الذي ظهر في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى التعامل بحسم مع الأزمة، خاصة في ظل تمسك النادي بتطبيق اللوائح الداخلية على جميع اللاعبين دون استثناء، والحفاظ على حالة الانضباط داخل غرفة الملابس، إلى جانب حماية العلاقة بين الفريق وجماهيره.

وأشار المصدر إلى أن فكرة عرض أحمد رضا للبيع خلال يناير المقبل أصبحت مطروحة بقوة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والموقف النهائي للإدارة بشأن اللاعب.

أحمد رضا يرد على اتهامات البصق على جماهير الأهلي

في المقابل، حرص أحمد رضا على الخروج عن صمته والرد على الاتهامات التي لاحقته عقب انتشار الفيديو، حيث نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، نفى خلالها تعمد الإساءة إلى جماهير النادي الأهلي.

وأكد لاعب وسط الأهلي أن اللقطة المتداولة جرى تفسيرها بصورة خاطئة، موضحًا أن زاوية التصوير أظهرت الموقف بشكل مغاير للحقيقة، وأنه كان يؤدي عمليات الإحماء بصورة طبيعية قبل المشاركة في المباراة.

وشدد أحمد رضا على أنه لم يقم بالبصق تجاه جماهير الأهلي، معتبرًا أن هناك من يحاول توجيه تفسير اللقطة بالشكل الذي يريده، دون النظر إلى حقيقة ما حدث.

وتبقى الأزمة مفتوحة داخل النادي الأهلي، في انتظار نتائج التحقيقات والقرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب، خاصة مع تزايد المطالبات الجماهيرية بتوضيح ملابسات الواقعة.