تتزايد المكالمات الهاتفية المزعجة التي يتلقاها المستخدمون يوميا، بداية من العروض التسويقية غير المرغوب فيها، مرورا بطلبات التبرع، وصولا إلى محاولات الاحتيال التي ينتحل خلالها المتصلون صفة موظفي الدعم الفني لإقناع الضحايا بوجود فيروسات على أجهزتهم أو ضرورة شراء ضمانات إضافية.

ورغم أن بعض هذه الاتصالات قد يبدو غير ضار، فإن المحتالين يستغلونها للوصول إلى البيانات الشخصية والأموال، مستهدفين بشكل خاص كبار السن، وتشير تقديرات اتحاد المستهلكين الأمريكيين إلى أن خسائر الأمريكيين من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تصل إلى نحو 119 مليار دولار سنويا.

لكن كيف يحصل المحتالون وشركات التسويق على أرقام الهواتف؟ هناك ثلاث طرق رئيسية تكشف كيف يمكن أن تصل بيانات المستخدمين إلى أيدي جهات غير موثوقة.

1. اختراق المواقع الإلكترونية وتسريب البيانات:

تعد الهجمات الإلكترونية وتسريبات قواعد البيانات من أبرز مصادر حصول المحتالين على أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وكلمات المرور.

فعند إنشاء حساب على موقع للتسوق أو تطبيق إلكتروني، يشارك المستخدم بياناته الشخصية للاستفادة من الخدمة، لكن هذه المعلومات قد تصبح عرضة للسرقة إذا تعرضت الشركة لاختراق أمني.

ومن الأمثلة على ذلك تعرض شركة دومينوز لهجوم إلكتروني عام 2021، أدى إلى تسريب نحو 13 تيرابايت من بيانات المستخدمين، قبل عرضها للبيع عبر أحد منتديات القرصنة.

ويمكن للمستخدم التحقق من تعرض بريده الإلكتروني للتسريب عبر موقع Have I Been Pwned، إلى جانب تقليل المعلومات الشخصية المنشورة على حساباته الاجتماعية. كما يمكن حظر الأرقام المزعجة وتفعيل خيارات منع المكالمات التسويقية المتاحة.

المكالمات الهاتفية المزعجة

2. تطبيقات الهاتف ووسطاء البيانات:

تجمع شركات وساطة البيانات معلومات المستخدمين من مصادر متعددة، بما فيها أرقام الهواتف والمواقع الجغرافية والاهتمامات، ثم تحللها وتبيعها لأطراف أخرى.

وقد يمنح المستخدم بعض التطبيقات صلاحيات تتجاوز احتياجاتها الفعلية، مثل الوصول إلى رقم الهاتف أو الموقع الجغرافي، دون الانتباه إلى احتمالات مشاركة هذه البيانات مع جهات خارجية.

لذلك، ينصح بمراجعة أذونات التطبيقات وعدم السماح بالوصول إلى معلومات غير ضرورية، ويمكن لمستخدمي آيفون تفعيل خيار “مطالبة التطبيق بعدم التتبع” للحد من تتبع نشاطهم.

3. طلبات التوظيف والعروض الترويجية:

قد تتحول نماذج التوظيف والمسابقات الإلكترونية إلى وسيلة لجمع البيانات الشخصية، إذ يطلب بعضها معلومات تشمل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والخبرات والمهارات.

وقد تستغل شركات التسويق هذه المعلومات لأغراض إعلانية، أو تصل إلى المحتالين، لذلك ينبغي التحقق من موثوقية جهات التوظيف وتجنب تقديم بيانات غير مرتبطة بالوظيفة.

كما يجب قراءة شروط المسابقات والعروض الترويجية، إذ قد تسمح بعض الجهات بمشاركة بيانات المشاركين مع شركاء تسويقيين.

كيف تحمي نفسك من المكالمات الاحتيالية؟

توفر هواتف أندرويد خاصية “معرف المتصل والحماية من المكالمات المزعجة” للتعرف على الأرقام المشبوهة وتصفية اتصالاتها.

أما مستخدمو آيفون، فيمكنهم الاستفادة من ميزة "فحص المكالمات" Call Screening في نظام iOS 26، التي تتيح الرد تلقائيا على الأرقام غير المعروفة وسؤال المتصل عن سبب الاتصال، ثم إرسال إشعار للمستخدم بتفاصيل المكالمة قبل اتخاذ قرار الرد أو تجاهلها.

وتظل مراجعة صلاحيات التطبيقات والحذر عند مشاركة البيانات الشخصية من أهم الإجراءات لتقليل فرص تعرض المستخدم للمكالمات المزعجة ومحاولات الاحتيال.