في خطوة جديدة لدعم صناعة السيارات في مصر وتعميق التصنيع المحلي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق الإنتاج المنتظم لسيارة «شيفروليه جروڤ» بمصنع شركة جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، ونسبة مكون محلي تصل إلى 45%.

ويفتح المشروع الباب أمام تساؤلات اقتصادية مهمة بشأن قدرة مصر على الانتقال من تجميع السيارات إلى تصنيع مكوناتها محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن إمكانية تحول السوق المصرية إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والتصدير.

وفي هذا السياق، يرى الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي والمحاضر الدولي، أن التوسع في التصنيع المحلي يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، لكنه يتطلب العمل على زيادة نسب المكون المحلي بصورة تدريجية، وعدم الاكتفاء بعمليات التجميع، حتى تحقق المشروعات الصناعية قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

45% مكون محلي.. خطوة نحو توطين صناعة السيارات

يمثل وصول نسبة المكونات المحلية في سيارة «شيفروليه جروڤ» إلى 45% مؤشرًا على تطور قاعدة الموردين والصناعات المغذية للسيارات في مصر، خاصة مع تعاون جنرال موتورز مع 81 موردًا محليًا.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن زيادة الاعتماد على المكونات المصنعة داخل مصر تساهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية خبرات الشركات المحلية، فضلًا عن تقليل الحاجة إلى استيراد بعض الأجزاء من الخارج.

ويؤكد حسين أهمية الانتقال إلى مراحل أعمق من التصنيع، من خلال توطين إنتاج المكونات الأساسية، وتأهيل الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى السوق المصرية، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المحلي ويزيد قدرته على المنافسة.

هل يقلل المشروع فاتورة استيراد السيارات؟

يمثل تقليل الاعتماد على الواردات أحد أبرز المكاسب الاقتصادية المستهدفة من توطين صناعة السيارات، إذ إن تصنيع نسبة أكبر من مكونات المركبات محليًا يمكن أن يحد من فاتورة استيراد الأجزاء، ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.

لكن تحقيق هذا الهدف يرتبط بمدى قدرة المصانع المصرية على توفير المكونات التي كانت تستورد من الخارج، وليس بمجرد تجميع السيارة محليًا باستخدام أجزاء مستوردة.

ومن هنا تبرز أهمية التوسع في الصناعات المغذية، وزيادة الاستثمارات الموجهة لإنتاج المكونات المعدنية والكهربائية والإلكترونية، بما يتيح بناء سلسلة إنتاج محلية أكثر تكاملًا.

هل ينعكس التصنيع المحلي على أسعار السيارات؟

ورغم أن التصنيع المحلي قد يساهم في خفض بعض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السيارات بشكل فوري، إذ تتأثر الأسعار بعوامل متعددة، من بينها تكلفة المكونات المستوردة، وسعر الصرف، وحجم الإنتاج، وتكاليف التشغيل والنقل، ومستوى المنافسة في السوق.

ويظل تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الإنتاج من العوامل التي يمكن أن تدعم استقرار الأسعار وتحسين القدرة التنافسية، لكن انعكاس ذلك على المستهلك يتوقف على تطور هذه العوامل مجتمعة.

من السوق المحلية إلى التصدير.. فرص الصناعة المصرية

لا تقتصر أهمية المشروع على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل تمتد إلى إمكانية تعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية، خاصة مع توافر قاعدة صناعية وموردين محليين وشراكات مع شركات عالمية.

ويحتاج تحقيق هذه الخطوة إلى رفع جودة المكونات والمنتجات، وتحقيق كفاءة في تكلفة الإنتاج، والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، إلى جانب زيادة نسب المكون المحلي بما يعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وتتجه الدولة إلى دعم هذا المسار من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطوير الصناعات المغذية، وتأهيل الموردين المحليين، وجذب استثمارات جديدة في القطاع.

وفي النهاية، تمثل بداية الإنتاج المحلي لسيارة «شيفروليه جروڤ» خطوة جديدة في مسار تطوير صناعة السيارات المصرية، لكن المقياس الحقيقي لنجاحها سيظل مرتبطًا بقدرة الصناعة على زيادة المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الواردات، والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة.