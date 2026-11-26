حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة على نعي ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، معربين عن حزنهم الشديد جراء الحادث الأليم، ومقدمين خالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

حادث الوراق

نشرت منة شلبي عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، قائلة: «خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث الوراق الأليم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم أجركم ويهبكم الصبر والسلوان، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى الفنان رامز جلال الضحايا، وكتب عبر حسابه على «إكس»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم جميع الضحايا واغفر لهم، وأسكنهم فسيح جناتك، واشفِ المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا، اللهم آمين».

ومن جانبه، علق الإعلامي إبراهيم عيسى على الحادث، قائلا: «قلب مصر يبكي ضحايا حادث الوراق المروع المفجع.. أسئلة الحزن تحتاج إجابات!».

وحرصت الفنانة نادية الجندي على تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، وكتبت: «خالص عزائي لأسر ضحايا حريق حادث الوراق، رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، لا حول ولا قوة إلا بالله».

كما كتب الفنان رامي جمال: «البقاء والدوام لله في مصابنا الأليم في حادث الوراق، ربنا يرحم الضحايا ويصبر أهاليهم ويشفي المصابين، يارب يارب لطفك».

ونعى الإعلامي عمرو الليثي الضحايا، قائلا: «اللهم ارحم شهداء حادث الطريق الدائري وأسكنهم فسيح جناتك، وأنزل على ذويهم الصبر يا رب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق، وجه رسالة طالب خلالها بضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث، وكتب: «حادث الدائري ليس مجرد حادث، بل جرس إنذار جديد يدفع ثمنه الأبرياء من أرواحهم. إلى متى سنظل نكتفي ببيانات التعزية بعد كل كارثة، دون محاسبة حقيقية أو إجراءات تمنع تكرارها؟

أرواح الناس ليست رخيصة، والإهمال لا يجب أن يمر دون حساب. المحاسبة مسؤولية، وحماية حياة المواطنين واجب وليست منّة. رحم الله الضحايا وألهم أهليهم الصبر والسلوان».

كما كتب ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق: «خالص العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري، رحم الله من رحلوا، وشفى المصابين، وربط على قلوب ذويهم، دعواتنا لهم بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن جانبها، نعت الفنانة كندة علوش الضحايا، وكتبت عبر حسابها على «إكس»: «ألف رحمة على ضحايا حريق وحادث الوراق، وخالص العزاء لأهاليهم، ويا رب الشفاء العاجل لكل المصابين، حادث أليم وحزين ومرعب، يا رب رحمتك وعفوك».

وعبر الإعلامي خيري رمضان عن حزنه الشديد جراء الحادث، قائلا: «الوجع أكبر من كل العزاءات، فما الذي يمكن أن يقال لأسر الشهداء والمصابين يبرد حزنهم على أجساد الأحباب المحترقة. أي ألم هذا؟! قلبي يتألم وروحي مختنقة وأشارككم الألم الذي لا يساوي شيئا في آلامكم».

كما نعت الفنانة يسرا ضحايا الحادث، وكتبت: «خالص الحزن والأسى على ضحايا حريق الجيزة، ربنا يرحم الضحايا، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويربط على قلوب أسرهم، حفظ الله مصر وأهلها».

وقدم عمرو السولية، نجم الأهلي السابق ولاعب سيراميكا الحالي، خالص العزاء لأسر الضحايا، قائلا: «خالص العزاء لأهالي ضحايا حادث الوراق، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم يا رب».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.