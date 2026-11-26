فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 نفسه على مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب «خوسيه ألفالادي»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ سبورتنج لشبونة التسجيل عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 33، من ركلة جزاء، بعدما تسبب الحارس سيني لامينز في احتسابها إثر تدخله على ماكسيميليانو أراوخو، ليمنح الفريق البرتغالي الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح مانشستر يونايتد في العودة إلى المباراة، بعدما أدرك قائده برونو فرنانديز التعادل في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب البرتغالي ويضيف الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 50، بتسديدة بعيدة المدى أخطأ حارس سبورتنج في التعامل معها.

وبدا مانشستر يونايتد في طريقه لحصد النقاط الثلاث، لكن لويس سواريز أعاد أصحاب الأرض إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80، مستغلًا خطأ من الحارس لامينز، بعدما فشل في التعامل مع كرة عرضية، ليحولها المهاجم إلى الشباك بمقصية رائعة.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة إضافية، بعدما اعتقد مانشستر يونايتد أنه سجل هدف الفوز في الدقيقة 83 عن طريق كرة عكسية من حارس سبورتنج كايكي بيريرا، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة على الحارس.

كما تعرض يوري تيليمانس للطرد في الدقيقة 90+3، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لتنتهي المواجهة بالتعادل 2-2، ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.

أزمة نتائج مانشستر يونايتد تتواصل

ويواصل مانشستر يونايتد معاناته مع النتائج السلبية، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة من آخر 13 مواجهة خاضها في جميع المسابقات، مكتفيًا بانتصار وحيد خلال تلك السلسلة.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما وصل رصيد سبورتنج لشبونة إلى 10 نقاط في المركز التاسع.