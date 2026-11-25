مع اقتراب موعد بداية فصل الشتاء رسميًا في مصر، تتزايد التساؤلات حول طبيعة الأجواء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التفاوت الواضح بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، والذي يجعل المواطنين يشعرون بأجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، عن توقعات بشأن شتاء 2026، مشيرًا إلى أن نماذج التنبؤات العالمية ترجح أن يكون الشتاء المقبل أقرب في طبيعته إلى شتاء عام 2020، الذي اتسم بارتفاع درجات الحرارة نسبيًا.

موعد بداية الشتاء رسميًا في مصر

وأوضح محمد علي فهيم أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا في مصر يوم 22 ديسمبر، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية تسببت خلال السنوات الأخيرة في حدوث تذبذبات في مواعيد الفصول، سواء من حيث بدايتها أو نهايتها.

وأشار إلى أن أبرز مظاهر التغيرات المناخية في مصر تتمثل في التفاوت الكبير بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، وهو ما يفسر شعور المواطنين باختلاف واضح في طبيعة الأجواء على مدار اليوم.

«أيام الحيرة».. لماذا تتغير الأجواء خلال اليوم؟

وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ، خلال مداخلة تليفزيونية، إن هذه الفترة تشهد أجواء دافئة نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضح أن هذا التباين قد يجعل المواطنين يشعرون بأجواء صيفية نهارًا، مقابل أجواء شتوية خلال الليل، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تُعرف شعبيًا باسم «أيام الحيرة» بسبب الاختلاف الكبير في طبيعة الطقس بين فترات اليوم.

وحذر فهيم من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار والاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية، موضحًا أن انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح قد يزيد من فرص التعرض لنزلات البرد وبعض المشكلات الصحية.

متى تنتهي «أيام الحيرة»؟

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن هذه الحالة لن تستمر طويلًا، ومن المتوقع أن تختفي خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الدخول التدريجي في الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة بصورة أكثر وضوحًا.

وتأتي هذه التغيرات مع اقتراب الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، وسط توقعات باستمرار التذبذب الحراري بين فترات النهار والليل خلال الفترة الانتقالية الحالية.

هل يكون شتاء 2026 دافئًا؟

وبشأن توقعات فصل الشتاء المقبل، أوضح فهيم أن نماذج التنبؤات العالمية تشير إلى احتمالية أن يكون شتاء 2026 أقرب إلى شتاء عام 2020، والذي اتسم بارتفاع درجات الحرارة نسبيًا.

وأكد أن وصف الشتاء بأنه «دافئ» لا يعني بالضرورة غياب موجات البرودة الشديدة أو الصقيع، إذ يمكن أن يشهد الشتاء فترات قصيرة تنخفض خلالها درجات الحرارة بصورة حادة.

ولفت إلى أن التوقعات الفصلية لا تتمتع بدرجة عالية من الدقة، بينما تصبح التنبؤات الخاصة بفترات قصيرة أكثر وضوحًا كلما اقترب موعد حدوث الظاهرة الجوية.

تأثير الشتاء الدافئ على الزراعة

ولا تقتصر تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة خلال الشتاء على المواطنين فقط، إذ حذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ من انعكاسات الشتاء الدافئ على بعض المحاصيل وأشجار الفاكهة.

وأوضح أن بعض أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق تحتاج إلى عدد معين من ساعات البرودة خلال فصل الشتاء، قبل أن تبدأ دورة النمو الجديدة في فصل الربيع.

وتشمل هذه الأشجار المشمش والخوخ والعنب والكمثرى والتين والبرقوق والرمان، إذ ترتبط احتياجاتها من البرودة بانتظام دورة النمو والإثمار.

موجات برد وصقيع رغم الشتاء الدافئ

وتشير التوقعات المطروحة إلى أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة خلال فصل الشتاء لا يعني استقرار الأجواء على درجات مرتفعة طوال الموسم، إذ يمكن أن تتخلله موجات قصيرة من البرودة الشديدة والصقيع.

وبالتالي، فإن طبيعة شتاء 2026 قد تجمع بين فترات أكثر دفئًا من المعتاد وموجات باردة مفاجئة، وهو ما يجعل متابعة التنبؤات الجوية قصيرة المدى أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة.

ومع اقتراب بداية الشتاء رسميًا في 22 ديسمبر، تبقى التنبؤات قصيرة المدى هي الأكثر قدرة على تحديد تفاصيل موجات البرد والأمطار والصقيع، مقارنة بالتوقعات الفصلية بعيدة المدى.