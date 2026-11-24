توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم /الثلاثاء/، استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة والمستقرة على معظم محافظات الجمهورية غدا /الأربعاء/ مع استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ؛ مما يسهم في بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وقالت غانم- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم- إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 23 و24 درجة مئوية ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء بينما يكون حارا على محافظات جنوب الصعيد، التي تسجل أعلى درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 31 و32 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن ظهور بعض السحب يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس مما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار.. مؤكدة حدوث انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة خلال فترات الليل خاصة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع تسجيل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 13 و14 درجة مئوية، وقد تنخفض عن ذلك في بعض المدن الجديدة.

وأوضحت أن الأجواء خلال ساعات الليل ستكون مائلة للبرودة إلى باردة، خاصة في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي والأماكن المفتوحة، وهو ما يستدعي الانتباه إلى طبيعة الملابس المناسبة خلال هذه الفترات.. مشددة على أهمية ارتداء الملابس الخريفية المناسبة خلال النهار مع الاستعانة بملابس شتوية خفيفة أو جاكيت عند الخروج خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وحذرت غانم من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة تبدأ في التكون اعتبارا من الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى الساعة الثامنة أو التاسعة صباحا، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، قبل أن تبدأ في التلاشي تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس وتحسن الرؤية.. مشددة على أهمية القيادة بهدوء وحذر على الطرق خلال فترات تكون الشبورة ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة للتعرف على آخر مستجدات حالة الطقس.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار.. قالت غانم: إن هناك فرصا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، وقد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%.. كما أن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى وحلايب وشلاتين، بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

ولفتت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح ما بين 30 و36 كيلومترا في الساعة، خاصة بالمناطق المفتوحة والمدن الجديدة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات المساء وساعات الليل.

وقالت غانم: إنه من المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في الأحوال الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل على الأقل.. متوقعة مرور منخفض جوي مع نهاية الشهر الجاري وبداية ديسمبر المقبل قد يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة وبعض التغيرات الجوية.. مؤكدة أن الهيئة تتابع تطورات هذا المنخفض، ولا توجد حاليا أي مؤشرات تستدعي القلق، مع ضرورة متابعة التحديثات والنشرات الجوية.