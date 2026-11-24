شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «إفريقيا: قارة الفرص اللامحدودة» بمشاركة الدكتور أداما كوليبالي، وزير الاقتصاد والمالية والميزانية بكوت ديفوار، وجيلان نييمبو، وزير الدولة ووزير التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية، الأمين عثمان مي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بالكاميرون، وساندرا كساب، مديرة إدارة أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، وبابا أمادو سار، العضو المنتدب لمجموعة بورتيو وذلك في مستهل مشاركته في مؤتمر «طموح إفريقيا» المنعقد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم، المقومات التنافسية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الفرنسية والإفريقية، مؤكدًا أن مصر أصبحت منصة للإنتاج والتصنيع والتصدير والتوسع الإقليمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، واتفاقياتها التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم نحو 1.5 مليار مستهلك، فضلًا عن قناة السويس التي تعد شريان التجارة العالمية وتتيح فرص لإفريقيا وأوروبا.

وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود والتكيف مع التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية، حيث سجل معدل النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام السابق، كما حقق نموًا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مدعومًا بتعافي القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد الوزير، أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في البناء على هذا الأداء من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع القدرات الإنتاجية، ورفع التنافسية، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يعزز فرص الاستثمار طويل الأجل.

وأشار إلى وجود 180 شركة تابعة لشركات فرنسية تعمل في مصر، باستثمارات تُقدر بنحو 7 مليارات يورو، وتوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.07 مليار يورو خلال عام 2025.

وأضاف أن مصر تتيح فرصًا واعدة للشركات الفرنسية في قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية والكيماويات والمنسوجات ومكونات السيارات والإلكترونيات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الفرص التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات التصنيع والتخزين والتجميع والخدمات ذات القيمة المضافة.

وأكد رستم أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الإفريقية وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية والتصنيع المشترك، مشيرًا إلى أن حجم التجارة المصرية مع الأسواق الأفريقية بلغ 9.7 مليار دولار خلال عام 2025، منها 7.8 مليار دولار صادرات مصرية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على 24.6% من إجمالي تجارة مصر خلال عام 2025، وبلغ حجم تجارة السلع بين الجانبين 32.3 مليار يورو، بما يتيح فرصًا لتعزيز الربط بين الشركات الإفريقية والقدرات الإنتاجية والتوزيعية المصرية والأسواق الأوروبية والمتوسطية، وفقًا للاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ ذات الصلة.