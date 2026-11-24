كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تجري محادثات مع كبرى شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة، وعلى رأسها «جنرال موتورز» و«فورد»، لإشراكها في زيادة الإنتاج الضخم للطائرات العسكرية المسيّرة، وسط توجه واشنطن لتعزيز قدراتها العسكرية وتقليل الاعتماد على المكونات الصينية.

وذكرت الصحيفة أن البنتاجون يسعى للاستفادة من شبكات التصنيع وسلاسل التوريد الواسعة التي تمتلكها شركات السيارات الأمريكية، للمساعدة في إنتاج طائرات مسيّرة مخصصة للمراقبة والهجوم، في ظل توقعات بارتفاع الطلب العسكري عليها خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المقترحات المطروحة، لن يكون مطلوباً بالضرورة من شركات السيارات تصنيع طائرات مسيّرة كاملة، وإنما ستتولى توفير المكونات لمصنعي هذه الأنظمة، حيث تدرس شركة «جنرال موتورز» إمكانية تصنيع محركات للطائرات المسيّرة، بينما أجرى مسؤولو البنتاجون محادثات مماثلة مع شركة «فورد» ومورد قطع غيار السيارات الكندي «ماجنا إنترناشونال»، إلى جانب شركات صناعية أخرى.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تسفر حتى الآن عن اتفاقيات نهائية، وسط ردود فعل متباينة من المسؤولين التنفيذيين في قطاع صناعة السيارات بشأن الدخول إلى سوق الصناعات الدفاعية.

خطة أمريكية لإنتاج ملايين المسيّرات

يأتي هذا التحرك في إطار خطة البنتاجون لشراء ملايين الطائرات المسيّرة خلال السنوات المقبلة، بعدما كشفت التقديرات عن محدودية القدرات الإنتاجية للشركات الأمريكية المتخصصة في هذا المجال، والتي يعتمد كثير منها على شركات صغيرة نسبياً لا تستطيع تلبية حجم الطلب العسكري المتوقع.

كما تسعى واشنطن إلى تقليص اعتمادها على المكونات المصنعة في الصين، التي فرضت هيمنة على صناعة الطائرات المسيّرة العالمية لأكثر من عقد، وهو ما يدفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى البحث عن بدائل صناعية محلية قادرة على توفير احتياجاتها العسكرية.

ورغم الفرص الاقتصادية المحتملة، تواجه شركات السيارات تحديات تتعلق بجدوى الربحية، وعدم استقرار العقود العسكرية، ومخاطر التأثير على سمعتها التجارية، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن التمويل الذي يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.

ووفقاً للتقرير، يقدر البنتاجون أن سوق الطائرات المسيّرة العسكرية قد تصل قيمته إلى ما بين 20 و30 مليار دولار سنوياً، وهو ما يدفعه إلى دراسة إبرام عقود واسعة النطاق لتشجيع شركات التصنيع الأمريكية على دخول هذا القطاع.