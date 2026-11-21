

ذكرت هيئة رقابية حكومية، في تقرير رئيسي جديد صدر هذا الأسبوع، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) تفتقر إلى "خطة شاملة" لمعالجة النقص في الذخائر الأمريكية الحيوية، كما لا يوجد لديها مكتب عسكري محدد يتولى توجيه الجهود الرامية إلى إعادة ملء مخزونات صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وصواريخ "توماهوك"، وغيرها من الأسلحة.

وتقدم الدراسة المتعمقة، التي أعدها "مكتب المساءلة الحكومية" (GAO) - ونشرت لاحقا - نظرة شاملة على جهود وزارة الحرب لإعادة تعزيز ترسانتها التي استُنزفت جراء الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة، وسنوات من المساعدات العسكرية الأمريكية لحلفاء رئيسيين مثل أوكرانيا وجيش الاحتلال وشركاء آخرين في منطقة الخليج.

كما سلط التقرير الضوء أيضا على أن البنتاجون يفتقر إلى خارطة طريق تربط بين إنتاج الذخائر وأهداف محددة.

وجاء في ملخص التقرير: "لا تمتلك وزارة الحرب خطة شاملة تحدد الأهداف طويلة المدى، أو الاستراتيجيات، أو آليات قياس التقدم المحرز. وبدون وجود خطة، يصبح من الصعب على الوزارة معرفة ما إذا كانت جهودها في إنتاج الذخائر تلبي بالفعل الاحتياجات على مستوى الوزارة ككل".



وفي وقت سابق من هذا الشهر صدر عن "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) -وهو مركز أبحاث بارز في واشنطن- إلى أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى وقت يمتد حتى أواخر العقد الحالي، وربما حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، لإعادة ملء مخزوناتها بالكامل من صواريخ "باتريوت" و"ثاد" الاعتراضية، وصواريخ "توماهوك"، وغيرها من القدرات العسكرية.

وجاء في تقرير مكتب المساءلة الحكومية: "وفقاً لمسؤولي وزارة الحرب ، فإنه في غياب خطة شاملة، تكتفي الوزارة وفروعها العسكرية بالاستجابة للأحداث العالمية بدلاً من توجيه جهودها بناءً على إجمالي المتطلبات الفعلية. فعلى سبيل المثال، لم تكن زيادة الجيش الأمريكي لإنتاج قذائف المدفعية عيار 155 ملم -بهدف معالجة النقص الذي تفاقم جراء دعم الولايات المتحدة لحلفائها وشركائها- قائمة على أساس إجمالي احتياجات الوزارة من الذخائر".

ويضيف التقرير: "دون وضع خطة شاملة للذخائر تحدد الأهداف طويلة المدى، واستراتيجيات تحقيقها، ومقاييس لقياس التقدم المحرز، فإن وزارة الدفاع وفروعها العسكرية لا تمتلك القدرة الكافية لمعالجة مشكلة انخفاض مخزونات الذخيرة بشكل مستمر، كما أنها تواجه مخاطر أخرى، مثل الاستثمار في ذخائر قد تتجاوز في كمياتها إجمالي الاحتياجات المطلوبة".

كما أشار مكتب المساءلة الحكومية إلى أن البنتاجون يفتقر إلى جهة واحدة تتولى قيادة هذا الملف

وبحسب “ صحيفة وشنطن تايمز ”فقد وافقت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) -كلياً أو جزئياً- على التوصيات الأربع التي قدمها مكتب المساءلة الحكومية (GAO) في تقريره.

وتتضمن هذه التوصيات: وضع "خطة شاملة للذخائر" تربط الإنتاج بالاحتياجات الفعلية منها، وتحديد مكتب أو جهة تتولى قيادة ملف الذخائر، إلى جانب خطوات أخرى.