أحرزت وزارة الحرب الأمريكية تقدمًا في تطوير نظام منسق المركبات المستقلة (AVO)، وهو برنامج لتطوير البرمجيات يتيح لمشغّل واحد توجيه أسطول متنوع من المركبات غير المأهولة عبر مجالات متعددة.

وزارة الحرب الأمريكية



وصُمم النظام لتنسيق أنظمة مختلفة من المركبات غير المأهولة وتحويلها إلى فريق متكامل يعمل بصورة منسقة، بما يمنح القوات المقاتلة قدرًا أكبر من السرعة والمرونة والتحكم في ساحة المعركة الحديثة.



وأُطلق تحدي AVO في 13 يناير 2026، بهدف جمع الشركات العاملة في القطاع لتطوير برمجيات جاهزة للاستخدام في السوق، واختبار قدرتها على تنسيق المركبات غير المأهولة.



وركز التقييم على التقنيات القابلة للتوسع، والتي لا ترتبط بنوع أو طراز محدد من المركبات، بما يتيح للمشغلين إصدار المهام للأنظمة المستقلة وإدارتها ومتابعة أدائها بسلاسة عبر منصات متنوعة وبيئات تشغيلية معقدة.

وقال كبير ضباط الصف ماكس ستراسيسر، وهو أحد أفراد قوات البحرية الأمريكية الخاصة «سيلز»، ويشغل منصب مدير العمليات في مشروع أجاينكورت ومدير برنامج الأنظمة غير المأهولة التابع مباشرة للوزارة، إن منسق المركبات المستقلة يضع المشغّل في قلب العمليات المستقلة.



وأضاف أن الرائد زاك ليزر وفريقه يقودون الجهود الرامية إلى نقل الأنظمة المستقلة من مجرد منصات منفردة إلى قوة عملياتية منسقة.



وأوضح أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع القطاع الصناعي، على بناء قدرات تقلل الأعباء الملقاة على المشغلين، وتعزز سرعة الاستجابة العملياتية، وتوسع الخيارات المتاحة للقادة في البيئات المعقدة متعددة المجالات.



وبدلًا من التركيز على تطوير منصة واحدة بعينها، يركز نظام AVO على البرمجيات اللازمة لربط الأنظمة غير المأهولة وتحويلها إلى قدرة عملياتية متكاملة.



ويهدف هذا النهج القائم على البرمجيات أولًا إلى ضمان قدرة القوات الأمريكية المشتركة على نشر أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة والقابلة للاستهلاك بسرعة، لردع الخصوم والحفاظ على ميزان قوى ملائم.



ويدعم نظام AVO الجهود الأوسع لوزارة الحرب الأمريكية الرامية إلى تسريع نمو القاعدة الصناعية الأمريكية، ونشر طائرات مسيرة منخفضة التكلفة وقابلة للاستهلاك في الوحدات القتالية بأعداد كبيرة وفي وقت قصير.



وأكدت الوزارة أن امتلاك مركبات ذات قدرات متطورة وحده لا يكفي لتحقيق هذه الأفضلية، إذ تحتاج القوات المقاتلة أيضًا إلى القدرة على تشغيل الأنظمة المستقلة باعتبارها قوة متكاملة تعمل بصورة منسقة.