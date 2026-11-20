لم يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن شن عملية عسكرية ضد إيران، فيما تترقب إسرائيل قراره، وسط استعدادات عسكرية مكثفة، بحسب ما أفاد به مسؤول إسرائيلي.

الحرب الأمريكية الإيرانية



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المسؤول قوله إن احتمالات تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران تتزايد، مضيفًا أن إسرائيل تنتظر قرار ترامب، في وقت كشفت فيه التقارير أن الاستعدادات لشن هجوم أمريكي جرت خلال الأسابيع الأخيرة في عدة مناسبات، لكنها أُلغيت بأوامر من ترامب بعد تراجعه عن تنفيذها.



وبحسب مصادر غربية، تتابع الولايات المتحدة وإسرائيل التحركات الإيرانية والاستعدادات الجارية على الأرض.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الموساد رومان جوفمان، خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، لم يكتفِ بنقل معلومات إلى الأمريكيين بشأن دراسة إيران تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، بل قدم أيضًا معلومات محددة تشير إلى إحراز تقدم في البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب أنشطة إيرانية أخرى ضمن مسارات مختلفة لم يُكشف عن تفاصيلها.

اجتماع أمني إسرائيلي لتشديد السرية ومنع التسريبات



وفي إسرائيل، عُقد أمس اجتماع محدود بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الموساد، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية، جرى خلاله التشديد على تعليمات أمن المعلومات للحفاظ على سرية التحركات ومنع التسريبات، في ظل ما وصفته المصادر بالفترة الحساسة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، أمس، خلال اتصال هاتفي مع مراسل القناة 12 الإسرائيلية باراك رافيد، على متن طائرته أثناء عودته من القمة في الصين، إنه لا يتعجل اتخاذ أي قرار بشأن إيران.



ويتعرض الرئيس الأمريكي لضغوط كبيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبدء عملية عسكرية جديدة في إيران خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من تصريحات ترامب الأسبوع الماضي بأن شن ضربات أمريكية جديدة على إيران أمر مستبعد إلى حد كبير، فإنه يعيد النظر في الأمر خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لمصدرين مطلعين على الملف.



لا موعد لساعة الصفر ولا تعليمات أمريكية.. كيف تستعد إسرائيل؟



وعلى الرغم من تصاعد التوتر، تؤكد إسرائيل عدم وجود أي تغيير في استعداداتها، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لساعة الصفر أو تعليمات أمريكية ببدء العملية، لكنها تتابع التطورات عن كثب وتحافظ على مستوى مرتفع من الجاهزية.

ولا تمتلك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية معلومات بشأن توقيت محتمل لبدء أي عملية عسكرية، غير أن المؤشرات تشير إلى أنه في حال قررت الولايات المتحدة التحرك، فسيكون ذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق والكامل مع إسرائيل.



ويعكس ذلك زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، الأدميرال براد كوبر، إلى إسرائيل، إلى جانب العمل على تطوير الخطط العملياتية المشتركة خلال الفترة الحالية.



وفي خطوة غير اعتيادية، دعا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير رئيس الموساد رومان جوفمان إلى الاجتماع مع الأدميرال كوبر، بهدف إظهار جبهة موحدة، كما حضر الاجتماع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان شلومي بيندر، وقائد سلاح الجو عومر تيشلر، ورئيس شعبة العمليات إيتسيك كوهين، ورئيس شعبة التخطيط هيدي زيلبرمان.