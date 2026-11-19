كشفت وكالة "رويترز" أن رسائل بريد إلكتروني داخلية لمجموعة "بيس" الكورية الجنوبية، أظهرت خطة لاستثمار 150 مليون دولار في شركة متعثرة لتصنيع الروبوتات العسكرية، مدعومة من إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يعمّق علاقات الشركة بعائلة ترامب التي سبق أن أثارت تدقيقاً من الكونجرس.

شركة متعثرة توقف دفع الرواتب

وأوضحت الرسائل أن شركة "فاونديشن فيوتشر إندستريز"، التي تصنع جنوداً آليين مسلحين على غرار "تيرميناتور" وتوظف إريك ترامب كمستشار استراتيجي رئيسي، أوقفت دفع رواتب الموظفين في الأسابيع الأخيرة، وتعتمد مستقبلها على تمويل "بيس جروب"، وفقاً لرسائل بعث بها الرئيس التنفيذي سانكايت باثاك إلى الموظفين واطلعت عليها رويترز.

وكتب باثاك في رسالة بتاريخ 8 نوفمبر، في إشارة إلى مشاكل الرواتب: "حسب رأيي، بالنظر إلى وضع شركة بيس، فإن هذه مشكلة تتعلق بالتوقيت، وليست مشكلة وجودية للشركة".

وأكد متحدث باسم مجموعة "بيس" أن الشركة تدرس الاستثمار في "فاونديشن"، "إدراكاً منها للقيمة طويلة الأجل وإمكانات النمو للروبوتات الشبيهة بالبشر"، لكنه لم يرد على المزيد من الأسئلة.

ولم يُعلن سابقاً عن استثمار "بيس جروب" المخطط له، وكانت قناة "CNBC" أول من نشر خبر توقف "فاونديشن" عن دفع رواتب موظفيها.

تدقيق متزايد في علاقات بيس بعائلة ترامب

وأشارت رويترز إلى أن أي استثمار من قبل شركة "بيس" التي تتخذ من سيول مقراً لها قد يكثف التدقيق في المصالح المالية للشركة في الشركات المرتبطة بعائلة ترامب، والتي توسعت لتشمل مشاريع تركز على الشؤون العسكرية والأمن القومي وتتنافس على عقود البنتاجون في العامين الماضيين.

وفي رسالة مفتوحة في أغسطس، طالب أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي شركة "بيس" بتوضيح علاقتها بعائلة ترامب، متسائلين عما إذا كان مبلغ مليوني دولار دفعته الشركة لمؤسسة ترامب عام 2025 مرتبطاً بجهودها للحصول على تخفيف من الرسوم الجمركية الأمريكية على الألومنيوم.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن أي صفقة مشبوهة من هذا القبيل ستكون "مثالاً صارخاً على فساد إدارة ترامب".

ولم ترد "فاونديشن" وباثاك على طلبات التعليق، كما لم يرد متحدثون باسم منظمة ترامب وإريك ترامب على طلبات التعليق.

الليثيوم والنبيذ والروبوتات العسكرية

وتعمل "بيس جروب" مع منظمة ترامب منذ عام 2017 على الأقل، عندما حصلت إحدى شركاتها التابعة على اتفاق لاستيراد النبيذ من "ترامب واينري"، شركة العائلة لإنتاج النبيذ.

وفي فبراير، استضافت الشركة إريك ترامب في سيول لحضور قمة ركزت على شراكات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفقاً لتقارير إعلامية محلية. ثم في أغسطس، أعلنت منظمة ترامب أنها تبني ملعب غولف في كوريا الجنوبية بالشراكة مع "بيس".

وبرزت "فاونديشن" كواحدة من أبرز رهانات عائلة ترامب على تكنولوجيا الدفاع. ففي أبريل، ظهر إريك ترامب على قناة "فوكس نيوز" مع باثاك، وقال إنه انخرط في الشركة لمساعدة الولايات المتحدة على التفوق على الصين في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر. وقال: "هذا بالضبط ما يفعله سانكايت، وهو يقوم بعمل استثنائي".

من هو مؤسس فاونديشن؟

وباثاك هو مؤسس في وادي السيليكون، سبق أن قاد شركة "سينابس" الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تقدمت بطلب إفلاس في أبريل 2024، وأطلق "فاونديشن" بعد أشهر، وجمع منذ ذلك الحين 11 مليون دولار من مستثمرين بينهم "ترايب كابيتال" و"ديفايند" و"جينجلز"، وفقاً لبيانات "بيتش بوك".

وفي رسائله إلى الموظفين، شدد باثاك على إيمان "بيس" بمستقبل "فاونديشن". وقال إن رئيس مجلس إدارة "بيس"، كيم سونج-جيب، "يرى أن الروبوتات الشبيهة بالبشر هي أكبر حل لقيود العمالة في أعمالهم. ويرى أن فاونديشن هي الشركة التي تفعل ذلك بشكل صحيح".

شراكة طويلة الأجل وليست تمويلاً فقط

وكتب باثاك في رسالة بتاريخ 12 نوفمبر: "هذه شراكة طويلة الأجل وليست مجرد حدث تمويلي". وقال إن "بيس" ستؤسس أيضاً مشروعاً مشتركاً مع "فاونديشن" لتوفير الألومنيوم للروبوتات والليثيوم لبطارياتها كجزء من استثمارها.

وفي 14 نوفمبر، أفادت قناة "CNBC" بأن "فاونديشن" توقفت عن دفع رواتب الموظفين، وأن باثاك حصل على قرض بقيمة 4.6 مليون دولار من الشركة لشراء منزل في كاليفورنيا.

وقال باثاك للموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني إن القرض تم الاتفاق عليه في أغسطس 2025 و"لم تكن له علاقة بالوضع النقدي الحالي".