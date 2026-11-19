كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود خلافات مالية خلال مفاوضات تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، ما يهدد استمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسكه بالحصول على مقابل مادي يصل إلى مليون و700 ألف دولار.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن إدارة الأهلي وضعت سقفًا محددًا لرواتب اللاعبين، حيث حددت مليونًا و100 ألف دولار حدًا أقصى لرواتب اللاعبين الأجانب، بينما يبلغ الحد الأقصى لرواتب اللاعبين المصريين 25 مليون جنيه، وهو ما يتعارض مع المطالب المالية التي يتمسك بها بن شرقي.

جلسات جديدة لحسم مستقبل بن شرقي

وأضاف المصدر أن هناك جلسات تفاوض جديدة ستُعقد مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الأيام المقبلة، من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق مالي يرضي جميع الأطراف، ويحافظ على استمرار اللاعب داخل صفوف القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي لا تزال تسعى للوصول إلى صيغة مناسبة لإنهاء الخلاف، إلا أن تمسك أشرف بن شرقي بمطالبه المالية قد يعقد المفاوضات ويحول دون التوصل إلى اتفاق.

رحيل أشرف بن شرقي حال فشل المفاوضات

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه في حالة فشل المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن المقابل المالي، فقد يصبح أشرف بن شرقي خارج حسابات الأهلي خلال الفترة المقبلة، ليبقى مستقبل اللاعب مرتبطًا بما ستسفر عنه الجلسات المنتظرة بين الطرفين.