كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف إدارة الكرة من العروض المقدمة للتعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يرفض عرضًا لرحيل ياسر إبراهيم في يناير

وأوضح المصدر أن أحد أندية الدوري المصري أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب في يناير، وتقدم بعرض لشراء المدة المتبقية في عقده مع الأهلي.

وأكد أن إدارة القلعة الحمراء رفضت فكرة التفريط في خدمات المدافع، وفضلت الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق، في ظل احتياج الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لجميع العناصر المتاحة خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي يدخل معسكرًا مبكرًا

وقرر الجهاز الفني في النادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة بخوض معسكر مبكر، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر، إن الأهلي قرر بدء معسكره المغلق بداية من يوم السبت المقبل، وذلك قبل مواجهة بيراميدز بـ48 ساعة، في إطار خطة الجهاز الفني لفرض مزيد من التركيز والهدوء على اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.

وأوضح المصدر أن قرار الدخول المبكر في المعسكر يأتي لرغبة الجهاز الفني في إبعاد اللاعبين عن أي ضغوط خارجية، وتجهيزهم بالشكل الأمثل للمواجهة، التي تحظى بأهمية كبيرة في مشوار الفريق ببطولة الدوري.

وأضاف أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال فترة المعسكر في تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد، وتجهيز جميع العناصر فنيًا وبدنيًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية الخاصة بمواجهة بيراميدز.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن هناك حالة من التركيز داخل صفوف الأهلي، ورغبة كبيرة لدى اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على لقب الدوري.