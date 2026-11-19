أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إخراج الصدقات عن الأم المتوفاة كل عام، وما إذا كان ثواب هذه الصدقات يصل إليها ويرفع درجاتها عند الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن إخراج الصدقات عن الوالدين بعد وفاتهما ليس واجبًا كل عام، ولا يأثم الإنسان إذا لم يستطع إخراج صدقة عنهما، لكنه من أبواب البر والإحسان ورد الجميل للوالدين بعد رحيلهما.

ثواب الصدقة الجارية

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإنسان يمكنه التصدق عن والده أو والدته كلما تيسر له ذلك، وأن ثواب الصدقة يصل إليهما بإذن الله، ويكون سببًا في رفع درجاتهما عند الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن العبد لترفع درجته في الجنة، فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك».

وأضاف أن الاستغفار للوالدين بعد وفاتهما من الأعمال التي ينتفعان بها، مؤكدًا أن الصدقة لها ثواب عظيم، وأن من كانت لديه القدرة المالية يمكنه الإنفاق والتصدق عن والديه، أما من لا يستطيع إخراج الصدقة بالمال، فيكفيه الاستغفار لهما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، وإهداء ثواب ذلك إليهما.

وشدد الشيخ محمد كمال على أن البر بالوالدين لا ينتهي بوفاتهما، بل يستمر بالدعاء والاستغفار والصدقة وسائر أعمال الخير التي يستطيع الأبناء القيام بها عنهما.

