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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكلمة الطيبة صدقة.. صور بسيطة لصنائع المعروف

الشيخ وليد عرفة
الشيخ وليد عرفة
البهى عمرو

أكد الشيخ وليد عرفة، من علماء وزارة الأوقاف، أن صنائع المعروف لها صور عديدة، ولا ترتبط بالمال فقط، موضحًا أن كلمة واحدة قد تكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان، أو تشجيع شخص يمر بظروف صعبة، وإدخال السرور على قلبه.

وأضاف وليد عرفة، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الله سبحانه وتعالى علمنا أهمية الكلمة الطيبة، لما لها من أثر في تطييب خواطر الآخرين وشرح صدورهم، مؤكدًا أن الإنسان قد يقدم معروفًا عظيمًا بمجرد كلمة صادقة تحمل الدعم والتشجيع.

صنائع المعروف ليست بالمال فقط

 

وأشار إلى أن كثيرًا من الناس يربطون فعل الخير بالمساعدات المالية، رغم أن المعروف له أشكال متعددة، من بينها الكلمة الطيبة وحسن التعامل وجبر الخواطر، داعيًا إلى الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين ونشر الخير بينهم.

الدين عبادة ومعاملة حسنة

 

وأوضح عالم وزارة الأوقاف أن الدين الإسلامي لا يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما يمتد إلى حسن معاملة الناس، مؤكدًا أن العبادات يجب أن ينعكس أثرها على سلوك الإنسان وأخلاقه.

ولفت إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يهتم بأداء العبادات ويغفل عن حقوق الآخرين، فالدين يجمع بين العبادة وحسن الخلق، والتعامل بالخير والرحمة مع جميع المواطنين.

واختتم بالتأكيد على أهمية أن يحرص كل إنسان على تقديم المعروف لمن حوله، سواء بالمساعدة أو بالكلمة الطيبة أو بحسن المعاملة، فربما يكون أبسط تصرف سببًا في تغيير حياة شخص وإدخال السعادة إلى قلبه.

صنائع المعروف وزارة الأوقاف الأوقاف صدى البلد وليد عرفة

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