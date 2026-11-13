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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قال أجرب.. إيمي طلعت زكريا تكشف عن أول مشروع تجاري لوالدها بعيدا عن التمثيل

الفنان الراحل طلعت زكريا
الفنان الراحل طلعت زكريا
محمد بدران

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن جانب من حياة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، بعيدًا عن عالم الفن والتمثيل، من خلال صورة نادرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشفت خلالها عن أول مشروع تجاري خاضه والدها بجانب عمله الفني.

وعلقت إيمي على الصورة قائلة: «الصورة دي من أول مشروع لبابا بجانب التمثيل، كان محل لبيع شرائط الفيديو وقتها، وطبعًا المشروع مكملش كتير، لأنه مكانش مركز فيه ومش بيعرف يعمل أي حاجة غير التمثيل، بس قال أجرب».

وأعادت الصورة ذكريات الفنان الراحل مع جمهوره، إذ كشفت عن تجربة مختلفة خاضها في بداية مشواره، قبل أن يواصل تركيزه على التمثيل الذي كان شغفه الأساسي ومجاله الذي تألق فيه.

طلعت زكريا.. رحلة حافلة مع السينما

وترك الفنان طلعت زكريا بصمة مميزة في عالم الكوميديا، بعدما قدم خلال مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية التي رسخت حضوره لدى الجمهور، وشارك في أفلام متنوعة، من بينها «بخيت وعديلة 2: الجردل والكنكة»، و«أبو خطوة»، و«نور ونار»، و«ليه خلتني أحبك»، و«سيد العاطفي»، و«حريم كريم»، و«السيد أبو العربي وصل»، و«أبو علي»، و«كلام في الحب»، و«قصة الحي الشعبي»، و«عودة الندلة»، و«عمارة يعقوبيان»، و«حاحا وتفاحة»، و«طباخ الريس».

ورحل طلعت زكريا في 8 أكتوبر 2019، عن عمر ناهز 59 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية تدهورت على خلفيتها حالته، ونُقل إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، لكنه فارق الحياة، تاركًا وراءه رصيدًا فنيًا مميزًا ومحبة كبيرة لدى جمهوره.

الفنان الراحل طلعت زكريا ايمى طلعت زكريا شرائط الفيديو مشروع طلعت زكريا

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