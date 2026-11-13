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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق بممر تجاري في المنيا.. صور

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق
ايمن رياض

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق اندلع داخل ممر تجاري بشارع العرفاني بمدينة ملوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، باندلاع حريق داخل أحد الممرات التجارية بشارع العرفاني بمدينة ملوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداد النيران، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر المادية ، نم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وتوات  النيابة العامة التحقيق .

المنيا ملوي حريق إصابات

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