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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط حالة من الحزن والصدمة .. تشييع جنازة الدكتور أحمد رتيب بمقابر الأسرة بملوي جنوب المنيا.. صور

تشييع الجنازة
تشييع الجنازة
ايمن رياض

وسط حالة من الحزن والصدمة الشديدة شيع اهالي مركز ملوي جنوب المنيا ، جثمان الطبيب الراحل أحمد رتيب طبيب الجراحة العامة بمستشفى المنيا الجامعي، بعد التصريح بالدفن.

حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة بمسجد سيدي حمادة التوني بقرية تونا الجبل بمركز ملوي ، بعدما قام اهله وذويه باستلام الجثمان من مستشفى سمالوط التخصصي، والذي عثر علي جثمان الطبيب بترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية قلوصنا شمال سمالوط بعد تغيبه 3 ايام ، عقب خروجه صباح يوم الاثنين الماضي من مقر عمله مستشفى المنيا الجامعي، وقيامه باستقلال سيارة تاكسي لتنقطع أخباره بشكل مفاجئ، إلي أن عثرت قوات الأمن على جثمانه طافيا بترعة الابراهيمية بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع أحد الأهالي، من العثور على جثمان الطبيب المختفي وانتشاله من مياه الترعة الإبراهيمية ناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط شرق، شمال المنيا.

ترجع تفاصيل الواقعة الي تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، بلاغا من اللواء مصطفى حسن مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إخطارا من العميد علاء جلال رئيس مباحث المديرية بتلقيه إخطارًا من المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بالعثور على جثمان الطبيب بترعة الابراهيمية بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط

وعقب انتشال الجثمان، جرى نقله إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وإخطار النيابة العامة التي قررت ندب ، مفتش صحة المركز، لمناظرة الجثمان وبيان أسباب الوفاة.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، مع عدم ظهور آثار اعتداء أو ضرب أو خنق على الجثمان، مشيرًا إلى أن الطبيب كان يرتدي ملابس العمل الخاصة بالمستشفى.

وبعرض نتائج مناظرة الجثمان على النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أصدرت قرارًا بإجراء الصفة التشريحية بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة ، كما كلفت النيابة اجهزة البحث الجنائي باجراء التحريات اللازمة وكشف ملابسات اختفاء الطبيب والعثور على جثمانه داخل الترعة الإبراهيمية، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة من عدمه.

المنيا جنازة ملوى الطبيب

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