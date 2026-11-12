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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«دموع إيزيس».. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة تناقش دور نهر النيل في تشكيل الهوية المصرية عبر التاريخ

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظم المجلس الأعلى للثقافة، من خلال لجنة التاريخ والآثار، ندوة بعنوان «دموع إيزيس.. نهر النيل رمز الهوية المصرية»، لمناقشة الدور التاريخي والحضاري لنهر النيل في تشكيل الشخصية المصرية وترسيخ ملامح الهوية الوطنية عبر العصور، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ووائل حسين إسماعيل، رئيس الشعب واللجان الثقافية بالمجلس، وبحضور نخبة من أساتذة التاريخ والآثار وعلم الاجتماع.
 

أدار الندوة الدكتور طارق توفيق، وكيل كلية الآثار لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة ومقرر لجنة التاريخ والآثار، واستهل اللقاء بكلمة تناول خلالها مكانة نهر النيل باعتباره أحد المكونات الأساسية للهوية المصرية، ودوره في تشكيل الشخصية الحضارية والثقافية للمصريين على مدار آلاف السنين.
 

وأشار إلى أن علاقة المصريين بالنيل تجاوزت حدود الاعتماد عليه باعتباره مصدرًا للحياة والاستقرار، لتشمل أبعادًا تاريخية ووجدانية ومعتقدات ورموزًا أسهمت في تشكيل الوعي الجمعي وترسيخ الهوية الوطنية.
 

وشهدت الندوة مشاركة الدكتورة عائشة محمود، أستاذ الحضارة والآثار المصرية القديمة المتفرغ بكلية البنات جامعة عين شمس وعضو اللجنة، والدكتورة علياء رافع، أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتور ميسرة عبد الله، أستاذ الآثار والديانة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة.
 

وأكدت الدكتورة عائشة محمود أن نهر النيل يمثل محورًا أساسيًا في تشكيل الحضارة المصرية منذ أكثر من سبعة آلاف عام، موضحة أن أهميته لم تقتصر على كونه مصدرًا للمياه والزراعة، بل امتدت لتشمل أبعادًا جغرافية وثقافية ونفسية أسهمت في تشكيل عبقرية المكان، التي تناولها المفكر الراحل جمال حمدان في موسوعته «شخصية مصر».
 

من جانبها، أكدت الدكتورة علياء رافع أن النيل يمثل رمزًا أصيلًا للهوية المصرية، وأن قيمته تتجاوز كونه شريانًا للحياة، مشيرة إلى أن علاقة الإنسان المصري بالنهر لم تقتصر عبر التاريخ على وظيفته المادية المرتبطة بالمياه والزراعة، وإنما تحولت إلى خبرة ثقافية ووجدانية عميقة، تجسد ارتباطًا ممتدًا ومتجذرًا بين الإنسان والنهر.
 

وأضافت أن النيل يمثل رمزًا ثقافيًا وحضاريًا أسهم بصورة جوهرية في تشكيل الوجدان الجمعي وترسيخ ملامح الهوية المصرية، بما يعكس عمق ارتباط المصريين بنهرهم عبر مختلف العصور.
 

وفي سياق متصل، تناول الدكتور ميسرة عبد الله مكانة نهر النيل في الحضارة المصرية القديمة، ودوره في تشكيل ملامح الحياة والمعتقدات المصرية، مستعرضًا العوامل الجغرافية والبيئية التي أسهمت في تكوين النهر ومصادر مياهه، وأثر الفيضان السنوي وترسبات الطمي في تشكيل الوادي الزراعي الخصب.
 

كما استعان بالخرائط التاريخية واللوحات الأثرية والصور الفوتوغرافية التي توثق العلاقة التاريخية بين المصريين والنهر، وتطرق إلى مقاييس النيل والسلالم الأثرية التي استخدمت في رصد مناسيب المياه وتسجيل الفيضانات عبر العصور.
 

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن نهر النيل لم يكن مجرد مصدر للحياة، بل ظل أحد أهم روافد الحضارة المصرية، وعنصرًا أساسيًا في تشكيل هويتها وذاكرتها التاريخية والوجدانية، بما يجسد عمق العلاقة بين المصريين ونهرهم عبر آلاف السنين.

المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار دموع إيزيس نهر النيل الشخصية المصرية

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