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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إبراهيم سعيد: الاعتماد على محمد صلاح وحده لن يمنح منتخب مصر بطولة

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد كمال

حذر إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، من الاعتماد على محمد صلاح وحده في قيادة المنتخب الوطني، مؤكدًا أن كرة القدم تقوم على العمل الجماعي، وأن منح لاعب معاملة استثنائية على حساب بقية زملائه قد يؤدي إلى خسارة الفريق بأكمله.

وأوضح سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن مكانة محمد صلاح وتاريخه الكبير لا تعني أن يكون أقوى من المنتخب أو أن تتقدم شخصيته على كيان الفريق، مشددًا على أن منتخب مصر هو الذي صنع نجومه بدعم جماهيره وتاريخه.

وقال: «بص منتخب مصر اسمه منتخب مصر، مين اللي عمل محمد صلاح؟ مين اللي عمل إبراهيم سعيد؟ مين اللي عمل حسام حسن؟ مين الجمهور المصري؟ مين اللي ساند محمد صلاح من البداية؟».

وأضاف أن الجماهير المصرية ساندت صلاح منذ بداية احترافه في بازل السويسري، وواصلت دعمه ومتابعة مبارياته في محطاته الأوروبية المختلفة، معتبرًا أن هذا الدعم الجماهيري كان له دور كبير في تعزيز مكانته وشعبيته.

وأشار إلى أن الاعتماد على لاعب واحد لن يقود المنتخب إلى تحقيق البطولات، قائلًا: «لو الموضوع مشي كده إن الاعتماد على لعيب واحد، عمرك ما هتاخد بطولة».

وأضاف أن استمرار التعامل مع لاعب باعتباره محور الفريق على حساب زملائه قد يخلق حالة من عدم الرضا داخل المنتخب، خاصة أن اللاعبين، مهما كانت علاقتهم الجيدة بزملائهم، لديهم طموحات ورغبة طبيعية في الحصول على التقدير والمعاملة نفسها.

وأوضح أن بقية اللاعبين قد يشعرون بالغيرة عندما يجدون لاعبًا يحصل على معاملة استثنائية، ويرغب كل منهم في أن يحظى بالمكانة والاهتمام نفسيهما، معتبرًا أن هذا الأمر قد ينعكس سلبًا على تماسك الفريق.

واختتم إبراهيم سعيد تحذيره بالتأكيد على أن المنتخب قد يخسر المجموعة بأكملها إذا كسب لاعبًا واحدًا على حساب بقية اللاعبين، قائلًا: «بس أنت بتخسر، لو كسبت محمد صلاح أنت خسرت الفرقة كلها».

محمد صلاح منتخب مصر إبراهيم سعيد

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