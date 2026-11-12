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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أن الاستمرار في العمل بدوام جزئي بعد سن التقاعد قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 38%، مقارنة بالتوقف التام عن العمل أو الاستمرار في الوظائف بدوام كامل، ما يشير إلى أهمية الحفاظ على النشاط الذهني والاجتماعي مع التقدم في العمر.

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الباحثين يعتقدون أن العمل لساعات محدودة بعد التقاعد قد يساعد في حماية الدماغ من التدهور المعرفي، من خلال توفير التحفيز الذهني والتواصل الاجتماعي والحفاظ على روتين يومي منتظم.

وأجرى باحثون من جامعة واشنطن في سانت لويس دراسة شملت نحو 14 ألف شخص، بهدف معرفة ما إذا كان الاستمرار في العمل بدوام جزئي حتى سن 75 عامًا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالخرف.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين واصلوا العمل بدوام جزئي حتى منتصف السبعينيات من العمر، سجلوا انخفاضًا في خطر الإصابة بالخرف بنسبة 38%، مقارنة بمن توقفوا عن العمل تمامًا بعد التقاعد، أو تركوا وظائفهم في الخمسينيات أو الستينيات من العمر، وكذلك مقارنة بمن استمروا في العمل بدوام كامل بعد سن التقاعد.

ونُشرت نتائج البحث في دورية medRxiv الطبية الإلكترونية، وهي منصة لنشر الأبحاث العلمية الأولية التي لم تخضع بالضرورة لمراجعة الأقران.

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

لماذا قد يحمي العمل بدوام جزئي الدماغ من الخرف؟

يرى الباحثون أن العمل بدوام جزئي قد يوفر توازنًا أفضل لصحة الدماغ مقارنة بالتقاعد الكامل أو الاستمرار في العمل لساعات طويلة.

وأوضحوا أن العمل لعدة أيام أسبوعيًا يساعد على الحفاظ على التحفيز الذهني والتفاعل الاجتماعي، إلى جانب توفير نظام يومي منتظم، وهي عوامل قد تدعم الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر.

وفي المقابل، يمنح العمل بدوام جزئي وقتًا أكبر للراحة والترفيه وممارسة الأنشطة الأخرى التي تعزز الصحة، مقارنة بالعمل بدوام كامل.

وأشار الباحثون إلى أن التقاعد الكامل قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى فقدان التفاعل اليومي والتحفيز العقلي المرتبطين بالعمل، وهو ما قد يفسر ارتباطه بزيادة احتمالات التدهور المعرفي في بعض الدراسات السابقة.

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

الخرف في بريطانيا.. أرقام مقلقة

تشير التقديرات الواردة في تقرير «ديلي ميل» إلى أن عدد المصابين بالخرف في المملكة المتحدة يقترب من مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 1.4 مليون مصاب بحلول عام 2040.

وتسلط هذه التوقعات الضوء على أهمية البحث عن طرق تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والقدرات الإدراكية لدى كبار السن، بما في ذلك استمرار النشاط الذهني والاجتماعي بعد التقاعد.

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

هل العمل بدوام جزئي يمنع الإصابة بالخرف؟

رغم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنها تشير إلى وجود ارتباط بين العمل بدوام جزئي وانخفاض خطر الخرف، ولا تثبت أن تقليل ساعات العمل يمنع الإصابة بالمرض بشكل مباشر.

كما أن النتائج المنشورة على منصة medRxiv تحتاج إلى التعامل معها باعتبارها نتائج بحثية أولية، ولا تكفي وحدها لتقديم توصية طبية قاطعة لجميع المتقاعدين.

ومع ذلك، تدعم الدراسة أهمية الحفاظ على النشاط الذهني والتواصل الاجتماعي ووجود روتين يومي نشط خلال مرحلة التقاعد، مع تحقيق التوازن بين العمل والراحة والأنشطة الصحية.

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العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

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