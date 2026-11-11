انخفاض درجات الحرارة يزيد احتقان الجيوب الأنفية .. طريقة بسيطة لتخفيف الضغط وتسهيل التنفس في المنزل

مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، يعاني كثيرون من احتقان الجيوب الأنفية والصداع وصعوبة التنفس، وقد لا تحقق بعض الأدوية وبخاخات الأنف التحسن المطلوب في تخفيف الأعراض.

طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «The Mirror» البريطانية، هناك طريقة منزلية بسيطة تعتمد على تدليك مناطق معينة حول الأنف والوجه والرقبة، وقد تساعد على تخفيف الشعور بضغط الجيوب الأنفية وتحسين الإحساس بالراحة، ولا تستغرق سوى بضع دقائق.

ويمكن تجربة تدليك لطيف للمنطقة المحيطة بالأنف والوجه والرقبة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ منطقة أعلى الأنف: ضع الإبهامين برفق في التجويف الموجود فوق القنوات الدمعية على جانبي الأنف، واضغط ضغطًا خفيفًا لمدة 5 ثوانٍ، مع تجنب الضغط بقوة بسبب حساسية هذه المنطقة.

ـ منطقة الحاجبين: حرك الإبهامين برفق على امتداد الحاجبين في اتجاه الصدغين.

ـ جانبا الأنف وعظام الوجنتين: ضع إصبعي البنصر عند التجويف الموجود بجوار فتحتي الأنف، ثم حركهما على عظام الوجنتين باتجاه الأذنين وصولًا إلى أسفل الفك.

ـ منطقة الأذنين والفك: ضع راحتي اليدين على جانبي الرأس بالقرب من الأذنين وفوق عظم الفك، واضغط برفق لمدة 5 ثوانٍ، ويمكن تدليك الأذن بلطف باستخدام الإبهام والسبابة.

ـ المنطقة خلف الأذن: ادفع الفك السفلي إلى الأمام، ثم ضع إصبعي البنصر خلف شحمة الأذن عند اتصالها بالفك، وحركهما إلى أسفل باتجاه الرقبة، مع الضغط الخفيف لمدة 5 ثوانٍ.

ـ تدليك الرقبة: اختتم التدليك بحركات لطيفة على جانبي الرقبة، مع التنفس بانتظام وتجنب الضغط على مقدمتها.

ملاحظة مهمة: قد يساعد التدليك اللطيف على الشعور بالراحة، لكنه لا يضمن تصريف الجيوب الأنفية أو علاج الالتهاب، ولا يغني عن العلاج الطبي عند الحاجة.

طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك

لماذا تزداد مشكلات الجيوب الأنفية مع انخفاض درجات الحرارة؟

تزداد شكاوى احتقان الأنف والجيوب الأنفية خلال فترات الطقس البارد؛ إذ يمكن أن يؤدي الهواء الجاف إلى تهيج الممرات الأنفية، كما تنتشر نزلات البرد والعدوى التنفسية بصورة أكبر خلال المواسم الباردة، وقد تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، فإن التهاب الجيوب الأنفية غالبًا ما يتحسن من تلقاء نفسه خلال نحو 4 أسابيع، وتختلف الأعراض من شخص لآخر.

طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

تشمل أبرز العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية:

ـ ألم أو تورم أو حساسية حول الخدين أو العينين أو الجبهة.

ـ انسداد الأنف أو سيلانه.

ـ ضعف حاسة الشم.

ـ خروج مخاط أصفر أو أخضر من الأنف.

ـ ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ـ الصداع.

ـ ألم الأسنان.

ـ رائحة الفم الكريهة.

ـ السعال.

ـ الشعور بضغط أو امتلاء في الأذنين.

ـ الشخير أثناء النوم.

طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك

طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية وتخفيف الاحتقان

يمكن تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية من خلال مجموعة من الإجراءات المنزلية، أبرزها:

ـ الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم.

ـ شرب كميات مناسبة من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

ـ استخدام مسكنات الألم المناسبة بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي، خاصة عند وجود أمراض مزمنة أو تناول أدوية أخرى.

ـ الابتعاد عن مسببات الحساسية التي تزيد الأعراض.

ـ تجنب التدخين والتعرض لدخانه.

ـ تنظيف الأنف بمحلول ملحي، مع استخدام مياه معقمة أو مقطرة أو مغلية ثم مبردة عند تحضير المحلول أو استخدام أدوات غسل الأنف.

طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك

متى يجب استشارة الطبيب؟

رغم أن كثيرًا من حالات التهاب الجيوب الأنفية تتحسن دون تدخل طبي، فإن هناك حالات تستدعي مراجعة الطبيب، خاصة إذا كانت الأعراض شديدة أو تزداد سوءًا، أو لم تتحسن بعد مرور عدة أسابيع، أو تكررت الإصابة بصورة ملحوظة.

ويجب طلب الرعاية الطبية العاجلة عند ظهور تورم أو احمرار حول العين، أو تغيرات في الرؤية، أو صداع شديد غير معتاد، أو ارتفاع شديد في درجة الحرارة مصحوب بتدهور الحالة.