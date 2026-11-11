محمود بنتايج يكشف تطورات إصابته وموعد عودته للمشاركة مع الزمالك

كشف المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، آخر تطورات إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا اقتراب عودته إلى التدريبات والمباريات.

وكان بنتايج قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الأهلي، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، ليغيب عن صفوف الزمالك منذ ذلك الحين.

بنتايج يطمئن جماهير الزمالك على إصابته

وقال اللاعب، في تصريحات عبر تطبيق «زملكاوي»: «الحمد لله الأمور جيدة، وقريبًا سأعود للمشاركة مع الزمالك».

وأضاف الظهير المغربي: «لا أعلم موعد العودة بالتحديد، وسيتم التنسيق مع طبيب الزمالك لتحديد الموعد النهائي».

الزمالك يستعد لمواجهة الجونة في الدوري

وفي سياق آخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة واحدة.