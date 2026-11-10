السعيد كامل: صناعة الدواء في مصر تغطي 91% من احتياجات السوق المحلية

أكد الدكتور السعيد كامل، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن صناعة الدواء في مصر تُعد من الصناعات العريقة، التي تمتد جذورها إلى عام 1939، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 91% من احتياجات السوق المصرية من الأدوية، وذلك على مستوى المنتج النهائي.

وأوضح، كامل، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي ببرنامج «اليوم صحة»، المذاع على قناة «مودرن mti» أن بعض مدخلات ومكونات الإنتاج لا تزال تعتمد على الاستيراد، إلا أن الدواء في صورته النهائية يُنتج محليًا، بما يعني أن 91 علبة من كل 100 علبة دواء يتم تداولها في السوق المصرية مصنعة داخل مصر.

وأضاف أن نسبة الـ9% المتبقية تعتمد على الاستيراد، وتشمل بعض الأدوية المتخصصة، مثل أدوية الهرمونات، وبعض أدوية المناعة، لافتًا إلى أن هذه الأصناف تتميز بارتفاع قيمتها المالية وتكلفتها.