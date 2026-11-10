بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

يُعد الفول المدمس من أشهر الأطعمة الأساسية على مائدة الإفطار لدى المصريين، لما يتمتع به من قيمة غذائية مرتفعة وقدرته على منح الشعور بالشبع لفترات طويلة، لكن بعض الأشخاص يعانون من الانتفاخ والغازات بعد تناوله، ما يجعلهم يتساءلون عن أسباب هذه المشكلة وكيفية تجنبها دون الحرمان من فوائده الصحية.

فوائد الفول الصحية.. لماذا ينصح بتناوله؟

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن طريقة نقع الفول وتسويته قد تؤثر في سهولة هضمه والاستفادة من عناصره الغذائية، موضحًا أن هناك بعض الخطوات التي تساعد على تقليل الانتفاخ وتحسين الاستفادة من قيمته الغذائية.

وأوضح الدكتور أحمد أبو الريش أن الفول من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ولا تقتصر فوائده على الشعور بالشبع، بل يقدم مجموعة من الفوائد الصحية، أبرزها:

ـ تعزيز الشعور بالشبع: يحتوي الفول على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية التي تساعد على إبطاء الهضم والشعور بالامتلاء لفترة أطول.

ـ خفض الكوليسترول: تساعد الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفول على تقليل امتصاص الكوليسترول، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ تنظيم مستويات السكر في الدم: تساعد الألياف والبروتينات الموجودة فيه على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، وتقليل الارتفاع السريع لمستويات السكر بعد الوجبات.

ـ الوقاية من الأنيميا: يحتوي الفول على الحديد النباتي الذي يساهم في تكوين الهيموجلوبين، كما يحتوي على فيتامين ب9 المعروف بحمض الفوليك، المهم لتكوين خلايا الدم.

ـ دعم وظائف الجسم: يوفر الفول مجموعة من المعادن المهمة، منها المغنيسيوم والزنك والنحاس والمنجنيز.

ـ دعم صحة القلب: يساعد محتواه من الألياف والبروتين النباتي والمعادن على جعله جزءًا من النظام الغذائي الداعم لصحة القلب.

فوائد الفول

لماذا يسبب الفول الانتفاخ والغازات؟

وأشار الدكتور أحمد أبو الريش إلى أن الفول يحتوي على أنواع من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة، أبرزها الرافينوز (Raffinose) والستاكيوز (Stachyose)، وهي سكريات لا يستطيع الجهاز الهضمي هضمها بالكامل في الأمعاء الدقيقة.

وتنتقل هذه المركبات إلى الأمعاء الغليظة، حيث تتخمر بفعل البكتيريا النافعة، وينتج عن ذلك غازات قد تسبب الانتفاخ والشعور بعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.

كما أن استجابة الجهاز الهضمي تختلف من شخص لآخر، لذلك قد يتناول البعض الفول دون مشكلات، بينما يعاني آخرون من الغازات والانتفاخ بعد تناوله.

فوائد الفول

الطريقة الصحيحة لنقع الفول وتسويته لتقليل الانتفاخ

للاستفادة من القيمة الغذائية للفول وتقليل بعض المركبات التي قد تؤثر في عملية الهضم، أشار الدكتور أحمد أبو الريش إلى أهمية الاهتمام بطريقة تحضيره، ومن أبرز النصائح:

ـ نقع الفول: يُفضل نقع الفول في الماء لمدة تتراوح بين 8 و12 ساعة، مع التخلص من ماء النقع وغسل الحبوب جيدًا قبل الطهي.

ـ تغيير ماء النقع: يمكن تغيير الماء مرة أو أكثر خلال فترة النقع للمساعدة على التخلص من جزء من المركبات القابلة للذوبان في الماء.

ـ التسوية الجيدة: يُطهى الفول حتى تنضج حباته تمامًا وتصبح طرية، مع استخدام طريقة طهي مناسبة ودرجة حرارة كافية.

ـ إضافة الكمون: يمكن استخدام الكمون ضمن التتبيلة لإضافة النكهة، وقد يساعد بعض الأشخاص على الشعور براحة أكبر في الجهاز الهضمي.

ـ إضافة الدهون الصحية: يمكن إضافة كمية معتدلة من زيت الزيتون، باعتباره مصدرًا للدهون غير المشبعة، إلى جانب الوجبة.

وتساعد عملية النقع والطهي الجيد على تقليل بعض مضادات التغذية، مثل الفيتات والليكتينات، لكن لا يعني ذلك التخلص منها بالكامل أو ضمان منع الانتفاخ.

فوائد الفول

هل الفول يحتوي على الحديد؟ وكيف يساعد الليمون على امتصاصه؟

يُعد الفول من المصادر النباتية للحديد، لكنه يحتوي على الحديد غير الهيمي، وهو أقل امتصاصًا في الجسم مقارنة بالحديد الموجود في المصادر الحيوانية.

ولتحسين امتصاص الحديد الموجود في الفول، يُنصح بإضافة الليمون أو تناوله مع مصادر أخرى لفيتامين سي، مثل الفلفل الرومي والطماطم، حيث يساعد فيتامين سي على زيادة امتصاص الحديد النباتي داخل الجسم.

كما يحتوي الفول على حمض الفوليك (فيتامين B9)، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء وانقسام الخلايا بصورة طبيعية.

فوائد الفول

هل الفول المدمس الجاهز يسبب انتفاخًا أكثر من المنزلي؟

لفت الدكتور أحمد أبو الريش إلى أهمية الانتباه لطريقة تحضير الفول الذي يتم شراؤه من المطاعم أو المحلات، مشيرًا إلى أن النقع والتسوية الجيدة من العوامل المهمة لتحسين هضمه.

لكن لا يمكن الجزم بأن الفول الجاهز يسبب الانتفاخ أكثر من المنزلي في جميع الحالات، كما لا يصح اعتبار وجود مادة EDTA دليلًا على تسريع نضج الفول أو التسبب في أضرار صحية دون تحديد نوع المادة وتركيزها والأدلة العلمية المتعلقة بها.

لذلك، يُفضل الاهتمام بمصدر الفول ونظافته وطريقة تخزينه وطهيه، سواء تم تحضيره في المنزل أو شراؤه جاهزًا.

فوائد الفول

من الأشخاص الممنوعون من تناول الفول؟

رغم الفوائد الغذائية المتعددة للفول، فإن هناك بعض الفئات التي تحتاج إلى تجنبه أو تنظيم الكميات التي تتناولها، ومن أبرزها:

ـ مرضى أنيميا الفول: يجب عليهم تجنب الفول تمامًا، لأنه قد يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء وحدوث نوبات انحلال دم خطيرة لدى المصابين بنقص إنزيم G6PD.

ـ مرضى النقرس: يحتوي الفول على البيورينات التي تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك، لذلك قد يحتاج بعض المصابين بالنقرس إلى تنظيم الكميات التي يتناولونها وفقًا لحالتهم وتوصيات الطبيب، دون اعتبار أن تناوله مرة أسبوعيًا قاعدة طبية ثابتة.

ـ الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي: قد يؤدي محتوى الفول من السكريات القابلة للتخمر إلى زيادة الغازات والانتفاخ لدى بعض المرضى، خاصة من لديهم حساسية تجاه أطعمة الفودماب (FODMAPs).

فوائد الفول

نصائح لتناول الفول دون انتفاخ

يمكن تقليل الشعور بالانتفاخ بعد تناول الفول من خلال اتباع بعض العادات الغذائية، ومنها:

ـ نقع الفول جيدًا قبل الطهي.

ـ التخلص من ماء النقع وغسل الحبوب.

ـ طهي الفول حتى ينضج تمامًا.

ـ البدء بكميات صغيرة وزيادتها تدريجيًا حسب قدرة الجهاز الهضمي على التحمل.

ـ مضغ الطعام جيدًا وتجنب تناول كميات كبيرة دفعة واحدة.

ـ تناول الفول مع الخضراوات الطازجة ومصدر لفيتامين سي.

ـ مراقبة الأطعمة التي تزيد الانتفاخ وتجنب الجمع بين كميات كبيرة من الأطعمة المسببة للغازات في وجبة واحدة.

وفي النهاية، يظل الفول من الأطعمة المصرية ذات القيمة الغذائية المرتفعة، ولا يستدعي الشعور بالانتفاخ بعد تناوله حرمان الجسم من فوائده، بل يمكن تحسين طريقة تحضيره وتحديد الكمية المناسبة وفقًا لطبيعة الجهاز الهضمي لكل شخص.