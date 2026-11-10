محافظ الدقهلية يتفقد ممشى المنصورة الجديد بتوريل ويوجه باستمرار متابعة أعمال النظافة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ممشى المنصورة الجديد بمنطقة توريل، لمتابعة حالة الممشى والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لرواده، والتأكد من انتظام أعمال النظافة والصيانة وتوافر عناصر الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة حضارية مناسبة للمواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة الحفاظ على المستوى الحضاري للممشى من خلال تكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، وسرعة رفع أي مخلفات فور ظهورها، مع عدم السماح بتراكمها أو التأثير على المظهر الجمالي للمكان.

كما وجه بضرورة التأكد من كفاءة منظومة المراقبة بالكاميرات وانتظام عملها، ومتابعة تواجد أفراد الأمن والحراسة والالتزام بمهامهم، بما يحقق سلامة المواطنين ويوفر أجواء آمنة لجميع المترددين على الممشى.

وحرص محافظ الدقهلية على لقاء عدد من الأسر والمواطنين المتواجدين بالممشى، وتبادل معهم الأحاديث الودية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة، في أجواء اتسمت بالود والتواصل المباشر، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستماع للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن ممشى المنصورة الجديد يمثل واجهة حضارية تضاف إلى المقومات الجمالية للمدينة، ومتنفسًا ترفيهيًا يتيح للأسر وأطفالهم قضاء أوقات ممتعة في أجواء آمنة ومبهجة، موضحًا أن تطوير الواجهات النيلية والاستفادة من موقعها المتميز يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة، وتوفير مساحات عامة تليق بالمواطنين، وتعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية.