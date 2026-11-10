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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. إعدام 233 كجم أغذية لمخالفتها الاشتراطات وتغير خواصها

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على المطاعم والكافيهات والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تشكل تعديًا على الطريق العام.

وشدد المحافظ على أن حق المواطن في شارع آمن ومنظم ورصيف خالٍ من الإشغالات حق أصيل، مؤكدًا ضرورة التعامل الحاسم مع جميع صور التعدي على حرم الطريق، وإزالة الحواجز والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشوارع.

و شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق المنصورة حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم والكافيهات، بالتنسيق بين إدارات شؤون البيئة والتنمية الاقتصادية والإشغالات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، ومفتشي الصحة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتصدي لمختلف صور المخالفات والتعديات على الطريق العام.

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، والعقيد أحمد المغير رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، وبمشاركة الأستاذ سلامة محمد مدير إدارة البيئة، والأستاذ راضي العدوي مدير إدارة الإشغالات، أبو النجا طه مفتش الصحة و هبة عوض مديرة إدارة التنمية الاقتصادية،  أحمد طه بإدارة البيئة، حسام إبراهيم وكيل قسم الإشغالات،  محمود محمد بإدارة البيئة.

وأسفرت الحملة عن إعدام 233 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومصادرة 21 شيشة، فضلًا عن إزالة جميع الإشغالات والحواجز والتعديات على حرم الطريق العام، بما أسهم في توسعة الشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

كما أسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضرين لمخالفة الاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المطاعم والكافيهات والمنشآت التجارية، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي للإشغالات والتعديات، وتحقيق الانضباط بالشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدقهلية محافظة تموين محافظ

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