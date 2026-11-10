الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة تعدي ضابط وفرد شرطة على ابنها بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام ضابط وفرد شرطة بالتعدي على ابنها بالضرب وإحداث إصابته داخل محبسه بالدقهلية.

و بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن نجل الشاكية (عنصر جنائى - سبق إتهامه فى 6 قضايا "سرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنصورة) مودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمنصورة على ذمة إحدى القضايا ، وله تاريخ مرضى ويتم متابعة حالته الصحية وعرضه بصفة مستمرة على إحدى المستشفيات لمتابعة حالته الصحية.

وبسؤال القائمة على النشر (والدة المذكور) قررت قيام أحد الأهالى بإخبارها بتعدى الضابط والفرد على نجلها "على غير الحقيقة" فقامت بالتوجه لزيارته بمحبسه وتأكدت من عدم صحة ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .