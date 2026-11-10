وزير الخارجية الأمريكي: إيران دمرت بلادها بأيديها.. وواشنطن تعمل من أجل مصالح أمريكا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل من أجل مصالحها الوطنية، وليس من أجل النظام العالمي أو مصالح الدول الأخرى، مشددًا على أن أولويات واشنطن تتمثل في حماية الولايات المتحدة ومصالحها.

تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

وقال روبيو إن بلاده لا تعمل من أجل النظام العالمي أو الدول الأخرى، مضيفًا: نحن نعمل من أجل أمريكا، ولا نعمل من أجل النظام العالمي أو الدول الأخرى، بل نعمل من أجل الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بإيران، اتهم روبيو طهران بإهدار الأموال التي حصلت عليها في إطار تخفيف العقوبات خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بدلًا من توجيهها إلى تنمية البلاد وتحسين الخدمات الأساسية.

وأوضح أن إيران لم تستخدم تلك الأموال في بناء المستشفيات والطرق والجسور والجامعات، بل وجهتها إلى تطوير الأسلحة وتسليح الجماعات الحليفة لها في المنطقة لمهاجمة الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، إلا أن الشروط التي تطرحها باستمرار غير معقولة، ولا تعكس جدية حقيقية في المفاوضات، لكنه لم يستبعد حدوث تغيير في موقفها.

في سياق متصل، وصف روبيو الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران بأنها استثنائية، مؤكدًا أن تداعياتها تتزايد يومًا بعد يوم، وأن العقوبات تصبح أكثر إيلامًا مع مرور الوقت.

واتهم روبيو النظام الإيراني بفرض هذه المعاناة الاقتصادية على شعبه، قائلًا إن النظام المتطرف يدمر بلاده بنفسه، ويحمل مواطنيه تبعات سياساته.