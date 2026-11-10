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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل اجتماع الزمالك مع رموز النادي.. ومصير موعد الجمعية العمومية

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل الاجتماع المرتقب داخل نادي الزمالك، والمقرر عقده غدًا الثلاثاء، بحضور عدد من رموز ونجوم القلعة البيضاء من مختلف الأجيال، لمناقشة تطورات ملف شركة الكرة ومستقبل المشروع.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن نادي الزمالك وجه الدعوة لعدد كبير من نجومه ورموزه لحضور اجتماع مهم بمقر النادي في المهندسين، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص مستقبل القلعة البيضاء.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد حضور حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، للاستماع إلى آراء واستفسارات رموز النادي بشأن تطورات ملف شركة الكرة، واستعراض رؤية المجلس حول التعديلات المقترحة على المشروع.

وتابع أن من أبرز الملفات المطروحة للنقاش التعديلات المتعلقة بشركة الكرة، خاصة ما يتعلق بزيادة حصة المستثمرين لتتجاوز نسبة ملكية النادي، وهو الأمر الذي أثار جدلًا خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن إدارة الزمالك حرصت على توجيه الدعوات إلى رموز النادي بمختلف توجهاتهم، بما في ذلك المعترضون على بعض بنود المشروع، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لعرض وجهات نظرهم ومناقشة التفاصيل قبل اتخاذ القرارات النهائية.

وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى إمكانية تعديل موعد الجمعية العمومية للنادي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 8 ديسمبر، لتقام في أحد أيام الإجازات، بما يسمح بمشاركة أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

واختتم زيدان تصريحاته بالتأكيد على أن تحديد موعد الجمعية العمومية من اختصاص إدارة النادي، وفقًا لما أوضحه مصدر بوزارة الشباب والرياضة، التي لا تملك فرض موعد آخر، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والإعلان الرسمي وإخطار الجهة الإدارية في حالة اتخاذ قرار بالتعديل.

الإعلامي عبدالناصر زيدان الزمالك الاجتماع المرتقب داخل نادي الزمالك زيدان

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