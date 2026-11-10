عبد الغفار لوزراء الصحة العرب: مصر تقدم الدعم الإنساني والإغاثي والعلاجي للفلسطينيين

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بدورته العادية الـ65، بصفته رئيس المجلس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث استعرض جدول الأعمال واعتمد بنوده وتوصياته الرامية إلى دعم النظم الصحية وتوفير الرفاه الصحي والاجتماعي في المنطقة العربية.

وافتتح الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لوزراء الصحة العرب، وعلى رأسهم السيدة الوزير المفوض ميساء هدمي وفريق عمل قطاع الشؤون الاجتماعية تحت إشراف السيدة الوزير المفوض إيناس فرجاني، والدكتور محمد العوج وزير الصحة الليبي، تقديرًا لجهوده البارزة خلال رئاسته للمجلس في دورتيه السابقتين، مشددًا على أهمية الدورة الحالية التي تنعقد في ظروف استثنائية يعيشها الأشقاء في فلسطين واليمن والسودان، داعيًا إلى أن تستأثر الأوضاع الصحية في تلك البلدان بالنصيب الأكبر من المناقشات، وإلى التكاتف والتنسيق المشترك لاستمرار تقديم الدعم والمساندة لشعوبها.

كافة أوجه الدعم الإنساني والإغاثي والعلاجي للأشقاء الفلسطينيين

وأكد «عبدالغفار» التزام مصر باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والإغاثي والعلاجي للأشقاء الفلسطينيين، وامتداد هذا الالتزام لدعم القطاعات الصحية المتضررة في السودان واليمن، تزامنًا مع تخصيص الدعم المالي العاجل من الصندوق العربي للتنمية الصحية لهذه البلدان الشقيقة، مشيرًا إلى الاستعداد لإطلاق استراتيجية الاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة 2026-2030، ومناقشة اعتماد مشروع تحسين صحة اليافعين واليافعات متعدد القطاعات، وإقرار شعار يوم الصحة العربي لعام 2027 بعنوان «الصحة في عصر الابتكار والذكاء الاصطناعي».

وثمن الوزير مخرجات الاجتماع الـ25 للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، مرحبًا باعتماد مصر مركزًا إقليميًا لتدريب الكوادر وبناء القدرات في هذا المجال، ومتطلعًا إلى تقويم الهياكل الفنية والإدارية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية بالكويت بما يعظم الكفاءة التنفيذية، كما استعرض تصور مصر المتكامل لتفعيل «اليوم العربي لإنسانية بلا حروق» استنادًا إلى نموذج الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ودعم خارطة طريق إنشاء المرصد العربي للمخدرات، وأهمية صياغة صوت عربي موحد أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية يتضمن رسالة واضحة حول الوضع الإنساني في فلسطين واليمن والسودان.

وأوضح الوزير أن متابعة دراسة المقترح المحدث من العراق لتأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية تجري مع التأكيد على التكامل الفني لمنع ازدواجية الاختصاصات مع المركز العربي للصحة العامة، مثمنًا الجهود خلال استضافة مصر الدورة الثالثة للمنتدى العربي الصيني، ومرحبًا بالمشاركة الفعالة في المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة المقرر غدًا، ومجددًا الشكر للوزراء أعضاء المجلس تقديرًا لجهودهم في الارتقاء بصحة وسلامة المواطن العربي.