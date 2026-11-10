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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عن محاولات عزله.. وزير الحرب الأمريكي: استهداف لي وللعسكريين.. وما يحدث مهزلة

وزير الحرب
وزير الحرب
منار عبد العظيم

شن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث هجومًا على محاولات مساءلته وعزله داخل مجلس النواب، واصفًا هذه التحركات بأنها «مهزلة»، ومعتبرًا أنها تأتي في إطار محاولات من الديمقراطيين لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته.

وقال هيجسيث إن محاولات إقالته لا تستهدفه شخصيًا فقط، وإنما تمثل استهدافًا للعسكريين الأمريكيين، مؤكدًا أنه لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن تمت إقالة وزير دفاع، ومشددًا على رفضه لما وصفه بمحاولات معاقبة القادة العسكريين بسبب تنفيذ عمليات عسكرية.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي أن الجمهوريين لا يزالون يسيطرون على الكونجرس، داعيًا أعضاء الحزب إلى تحقيق مكاسب خلال الفترة التي لا تزال فيها الفرصة متاحة.

هيجسيث يدافع عن العمليات العسكرية الأمريكية

ودافع هيجسيث عن العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في إيران وفنزويلا، وكذلك العمليات التي استهدفت سفنًا مرتبطة بالمخدرات، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية عن جميع هذه العمليات التي جرت بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وزعم أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران كانت قانونية، وأنها نجحت في تدمير قدراتها النووية وجيشها، فضلًا عن فرض حصار قال إنه حقق أهدافه في حماية الأمريكيين.

محاولات مساءلة وزير الحرب الأمريكي

وتأتي تصريحات هيجسيث في أعقاب تحرك النائب الجمهوري توماس ماسي لتقديم مواد مساءلة تستهدف عزله، تتضمن 8 اتهامات تتعلق بإدارة العمليات العسكرية الأمريكية، وعلى رأسها الحرب مع إيران، إلى جانب ملفات فنزويلا واليمن والعمليات ضد سفن يُشتبه في ارتباطها بتجارة المخدرات.

وزير الحرب الولايات المتحدة امريكا

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