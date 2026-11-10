دبلوماسي أوكراني: زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في أي مكان بالعالم باستثناء موسكو

أعلن المندوب الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة أندري ميلنيك /اليوم الثلاثاء/ أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد لعقد اجتماع مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي مكان بالعالم، باستثناء العاصمة الروسية موسكو، مشيرًا إلى إمكانية عقد اللقاء في ولاية فلوريدا الأمريكية خلال ديسمبر المقبل، أو على هامش قمة مجموعة العشرين، أو حتى في القارة القطبية الجنوبية "انتركتيكا".

وقال ميلنيك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي:- "إن أوكرانيا لا تزال ملتزمة بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام"، بحسب ما أوردته وكالة "إنترفاكس"الأوكرانية .

وأضاف أن المفاوضات الثلاثية المرتقبة بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، والمقرر عقدها في أبوظبي يومي الثلاثاء والأربعاء، قد تسفر عن نتائج، لكنه أشار إلى صعوبة تحقيق انفراجة سياسية من دون عقد اجتماع مباشر بين زيلينسكي وبوتين.

ونقل ميلنيك عن الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي في أقرب فرصة، قائلاً: "سواء في فلوريدا خلال ديسمبر، أو على هامش قمة مجموعة العشرين، أو في أي مكان آخر من العالم، وحتى في القارة القطبية الجنوبية إذا لزم الأمر، المهم أن يكون اللقاء في أي مكان، باستثناء موسكو".