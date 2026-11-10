قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي
محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك
قطر: مؤشرات إيجابية من إيران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي
وزير الخارجية الأمريكي: قواتنا مستعدة لشن هجمات مدمرة ضد إيران في أي وقت
ممر ملاحي غير مسموح به.. الحرس الثوري: احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 لمواجهة تونس في تصفيات شمال أفريقيا
أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط
التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة
كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات
هجوم يستهدف سفينة تابعة لـ"أدنوك" في المياه الإقليمية الإماراتية
هبوط جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

5 ديسمبر أولى جلسات محاكمة المتهم بنشر صورة ريهام عبد الغفور المثيرة للجدل

الفنانة ريهام عبد الغفور
الفنانة ريهام عبد الغفور
ندى سويفى

حددت محكمة بني سويف الاقتصادية جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بنشر صورة مسيئة للفنانة ريهام عبد الغفور خلال حضورها عرض فيلمها في قاعة سينما. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم بنشر صورة أثارت جدلًا واسعًا للفنانة ريهام عبد الغفور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مصحوبة بعبارات مسيئة وخادشة، وألقت القبض عليه، لتنتهي بذلك رحلة طويلة من الفحص والتحريات بدأت منذ تداول الصورة على منصات التواصل الاجتماعي استمرت قرابة 9 سنوات. 

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهم، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، فيما يجري فحص أوراق القضية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى المحكمة المختصة.

القصة بدأت عندما ظهرت صورة لريهام عبد الغفور خلال حضورها العرض الخاص لأحد الأفلام داخل دار عرض بمول مصر، قبل أن تنتشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما التقطت من زاوية أثارت استياء الفنانة، ثم أُعيد نشرها مصحوبة بتعليقات وعبارات اعتبرتها مسيئة لها.

وفور انتشار الصورة، تم اتخاذ  الإجراءات القانونية، خاصة مع وصولها إلى نطاق واسع عبر منصات التواصل، لتبدأ الجهات المختصة في فحص ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عن التصوير والنشر.

ريهام أمام النيابة: فوجئت بالصورة في اليوم التالي

واستمعت النيابة إلى أقوال الفنانة ريهام عبد الغفور، التي أوضحت أنها حضرت العرض الخاص بدعوة رسمية باعتبارها إحدى بطلات العمل، وأنها فوجئت بقيام عدد من الأشخاص بتصويرها داخل القاعة من زوايا كشفت مواضع كانت تحرص على إخفائها.

وأكدت أنها فوجئت في اليوم التالي بانتشار الصورة ومقطع مرئي لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبين بعبارات مسيئة.

وتقدم حينها المستشار شعبان سعيد المحامي ببلاغ وكيلاً عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة، تضمن شكواهما من تداول الصورة بالطريقة التي ظهرت بها والتعليقات المصاحبة لها.

حفظ التحقيقات في التصوير

 

وفي شهر مايو الماضي، قررت النيابة المختصة في ٦ أكتوبر حفظ التحقيقات المتعلقة بواقعة التصوير داخل قاعة السينما، بعدما خلصت التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية أو جريمة يعاقب عليها القانون من جانب المصورين.

وكشفت التحقيقات أن التصوير داخل العرض الخاص تم بتصاريح مسبقة لعدد من الجهات الإعلامية والقنوات والصحف، كما تبين أن دار العرض من الأماكن العامة بالتخصيص، وهو ما انتفت معه أركان جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة وفقًا لما انتهت إليه النيابة.

كما لم تتوصل التحقيقات إلى دليل يثبت تعمد المصورين الإساءة إلى الفنانة، فضلًا عن صعوبة تحديد الشخص الذي التقط الصورة، في ظل وجود عدد كبير من المصورين داخل القاعة.

رغم حفظ التحقيقات الخاصة بالمصورين، استمرت إجراءات الفحص بشأن الشخص الذي نشر الصورة عبر صفحته على «فيسبوك» وأرفقها بتعليق مسيء.

تتبع ناشر الصورة 

 

وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إجراء التحريات الفنية، وتتبع الحساب والنشاط المرتبط بالمنشور، حتى تمكنت من تحديد هوية صاحبه الذي تبين أنه يبلغ من العمر ٥٣ عاما وأنشأ صفحة تحمل اسم “صحافة حرة” كانت أول من نشر صورة الفنانة ريهام عبد الغفور. 

وبعد أشهر من الفحص والتتبع، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط المتهم، الذي يواجه اتهامات بالسب العلني وتعمد الإزعاج، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الواقعة، إلى جانب معالجة صورة باستخدام وسائل تقنية معلوماتية بقصد الإساءة إلى المجني عليها.

وقررت جهات التحقيق بنيابة ملوي الجزئية إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، مع استمرار فحص أوراق القضية تمهيدًا لعرضها على المحكمة المختصة.

ريهام عبد الغفور محكمة بني سويف الاقتصادية مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

ترشيحاتنا

طارق يحيي

طارق يحيى يكشف مستجدات شركة الكرة بالزمالك وتحركات قدامى اللاعبين مع مجلس الإدارة

فان دايك

فان دايك يكشف موقفه من تجديد عقده مع ليفربول ويعلق على مستقبله مع الفريق

الزمالك

الزمالك يوجه ضربة لشروط المستثمرين.. القضاء المصري كلمة الفصل في نزاعات شركة الكرة

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد