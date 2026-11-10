التحقيق مع تاجر مخدرات أعد كمية من الحشيش لترويجها في البدرشين

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع "ديلر"، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه بين عملائه بدائرة مركز البدرشين، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات قبل ترويجها.

وقررت النيابة فحص المضبوطات وبيان طبيعتها، والتحفظ على كمية الحشيش والمبلغ المالي وهاتف المتهم، كما تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مصدر المواد المخدرة.

وردت معلومات إلى رجال المباحث بمركز شرطة البدرشين، تفيد بتورط أحد الأشخاص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بين عملائه بدائرة المركز، وبإجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، تم تحديد مكان تواجده.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش معدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.